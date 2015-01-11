В Челябинской области до выборов губернатора собираются допустить самовыдвиженцев

Избирком Челябинской области подготовил поправки в закон о выборах губернатора.

Документ содержит предложения по изменению нескольких пунктов областного электорального законодательства. Самый главный из них — разрешение на участие в выборах самовыдвиженцам. Сейчас кандидатов в губернаторы могут выдвигать только партии.

«Желающий выдвинуться на выборы губернатора должен будет собрать подписи в количестве 0,5% от числа избирателей. После этого все кандидаты — и самовыдвиженцы, и от партий — должны будут пройти муниципальный фильтр — собрать 7% подписей от муниципальных депутатов», — цитирует Znak.com председателя облизбиркома Сергея Обертаса.

Также поправки касаются процедуры голосования по открепительным удостоверениям – планируется, что избиратель сможет подать соответствующее заявление в МФЦ или на портале госуслуг, а не являться лично на участок. Изменения коснутся и избирательного фонда — его предельный размер собираются увеличить в 10 раз, до 150 млн рублей. Сергей Обертас заявил, что документ внесен на рассмотрение в Заксобрание области.

«Считается, что законодательное закрепление самовыдвижения делается под нынешнего губернатора Бориса Дубровского, который пока остается беспартийным», — пишет интернет-газета.

Борис Дубровский объявил о намерении переизбраться на пост главы региона 22 октября. Также о своем желании участвовать в выборах заявил бывший член избиркома, юрист Александр Лебедев — он видит себя в качестве самовыдвиженца. Выборы губернатора Челябинской области пройдут в сентябре 2019 года.

http://echochel.ru/news/2018/12/05/77552/