Россияне сэкономят на подарках к Новому году

Жители России стали более расчетливо подходить к новогодним покупкам.

Среднестатистический житель страны собирается потратить на празднование Нового года 16 900 руб, что почти на тысячу меньше, чем годом ранее, передает корреспондент сайта cheltv.ru со ссылкой на исследование аудиторской компании Deloitte.

Эксперты выяснили, что на нынешний настрой россиян не транжирить повлияли опасения по поводу ситуации в экономике, пишет газета «Ведомости». 61% граждан считают, что экономика страны в рецессии. Отсюда и рост до 30% числа тех, кто ожидает снижения своей покупательной способности в новом году.

При этом эксперты отмечают, что новогодний бюджет уже шестой год подряд остается в пределах 16 –17 тысяч рублей. Как и прежде, основные расходы у отечественных потребителей приходятся на еду и напитки (47%), почти столько же россияне собираются потратить на подарки (42%), и лишь то, что останется – на развлечения.

Что касается подарков, в приоритете деньги, путешествия, смартфоны и парфюмерия. Интересно, что 80% опрошенных женщин и 74% мужчин планируют порадовать подарком себя – приобрести смартфон, косметику и парфюмерию.

Добавим, что российские компании также предпочтут в этом году сэкономить на новогодних корпоративах. По данным аналитиков HeadHunter на Урале, без праздника на работе останутся 23% россиян, и это на 6% больше, чем в 2017 году.

https://www.cheltv.ru/rossiyane-sekonomyat-na-podarkah-k-novomu-godu/