В Челябинске новую «Снежность» откроет Ирина Алферова

Народная артистка России Ирина Алферова, любимая миллионами зрителей седьмого декабря откроет в Челябинске благотворительный фестиваль Группы ЧТПЗ «Снежность».

Ирина Алферова - действительно народная артистка, которая родилась в 1951 году в Новосибирске, в семье, не имеющей никакого отношения к кинематографу. Тем не менее юная красавица решила выбрать актерскую стезю и поступила в ГИТИС. За почти пять десятилетий Ирина Алферова сыграла множество ярких ролей, она и по сей день востребована как актриса театра и кино. В 70-х годах 20-го столетия весь Советский Союз влюбился в прекрасную Констанцию Бонасьё, возлюбенную д’Артаньяна. С тех давних пор любовь зрителя к Ирине Алферовой остается неизменной.

Торжественное открытие «Снежности», давно ставшей для Южного Урала традиционным событием (нынешний фестиваль станет 16-м по счету), состоится в театре оперы и балета имени Глинки. Вместе с Ириной Алферовой старт событию дадут и акционер компании, председатель Совета директоров Группы ЧТПЗ Александр Федоров.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе предприятия, «Снежность» ежегодно дарит 14-ти тысячам юных Урала и Поволжья уникальную возможность посетить спектакли самых известных российских театров, не выезжая при этом ни в Москву, ни в Санкт-Петербург. Этот замечательный фестиваль приближает настоящее искусство.

В этом году «Снежность», которая каждый раз готова подарить мечты, меняющие мир, придет в пять городов Челябинской и Свердловской областей и республики Татарстан – в Челябинск, Озерск, Кусу, Первоуральск и Альметьевск. Юные зрители смогут насладиться талантливыми постановками десяти российских театральных коллективов.

С премьерным спектаклем – оперой «Кошкин дом» - выступит детская школа вокального искусства, созданная по инициативе акционеров Группы ЧТПЗ при Челябинском театре оперы и балета.

Впервые на Урал приедет Московский шоу-театр Андрея Фартушного, который представит научно-познавательную программу «Мечты, меняющие мир», не имеющую аналогов в России.

Уфимский драматический театр порадует ребят мюзиклом «Дюймовочка и Принц» в необычной рок-аранжировке. Ярким открытием 16-й «Снежности» станет спектакль «Алиса в стране чудес» продюсерского центра «Триумф», сочетающий живую музыку и 3D-графику.

По многолетней традиции, для детей с ограниченными возможностями будут организованы адаптированные и выездные спектакли. Так, к маленьким пациентам реабилитационного центра города Куса Челябинской области приедут Озерский кукольный театр «Золотой петушок» со спектаклем «Соломенная сказка» и автор-кукольник Маргарита Кустикова.

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