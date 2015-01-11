Увлекаетесь фотографией?

Приглашаем принять участие в новой фотовыставке всех, кто фотографирует и считает себя фотографом. Неважно, являетесь вы корифеем или новичком. Принять участие в выставке может абсолютно каждый житель Озёрска и Кыштыма. Интересные детали и красноречивые выражения лиц, притягивающие взгляд сюжеты и нестандартные ракурсы… Фотографы всегда ищут необычное в повседневном и, что самое главное, находят.

Фотовыставку "Линия взгляда" в 2019 году увидят жители Озерска, Кыштыма, Снежинска и Верхнего Уфалея.

Жанр - любой. Мы ждем от вас интересные фотографии, эксперименты приветствуются. Принимаются фотографии, снятые в любой точке мира.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКЕ:

- быть жителем Озёрска или Кыштыма старше 16 лет;

- выслать свою работу на электронную почту ozfoto19@yandex.ru

- оргкомитет принимает не более 5 (работ) фотографий от одного участника;

- фотографии должны быть сделаны в 2016-2018 гг.

- организаторы выставки оставляют за собой право отказа принимать на выставку фото низкого технического качества, а также фотографии, нарушающие законодательство РФ;

- организаторы вправе потребовать оригиналы фотографии в случае сомнения в авторстве фотографии;

- работы принимаются до 15.01.2019 г.;

- итоги отбора будут подведены 01.02.2019 г.;

- выставка пройдет при партнерской поддержке (часть стоимости печати автор оплачивает за счет своих средств);

- после подведения итогов отбора состоится организационное собрание.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ФОТОГРАФИИ:

Работы принимаются в электронном виде. Размер и разрешение файлов должны быть достаточными для качественной печати снимка размером 40Х60 см: не менее 300 пикселей на дюйм, размер — не менее 3 Мб, разрешение — не менее 3000 пикселей по длинной стороне.

От каждого участника принимается не более 5 (пяти) фотографий.

В названии каждого файла должны быть указаны название работы, фамилия и имя автора, фамилия и имя модели.

Для повышения качества изображения допускается компьютерная обработка в любом фоторедакторе. Монтаж и коллажирование не разрешаются.

Каждый файл должен содержать актуальную EXIF-информацию — время и дату съемки. Фотографии с отсутствующими данными или сделанные вне сроков, регламентированных условиями участия в выставке, к рассмотрению не принимаются.

На вопросы ответим по тел. 8(35130)2-30-78 или в почте ozfoto19@yandex.ru