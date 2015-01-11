В преддверии Дня героев Отечества сотрудники озерской полиции провели экскурсию для школьников

9 декабря в России отмечается памятная дата - День Героев Отечества. Свою историю данный праздник ведет с 18 века. Эта декабрьская дата приурочена к выдающемуся событию эпохи правления императрицы Екатерины II, когда в 1976 году был учрежден орден Святого Георгия Победоносца. В этот день чествуют героев Отечества, проводят мероприятия по формированию патриотического воспитанию молодежи и идеалов служения Родине.

Ученики 2 класса лицея № 23 посетили Музей Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск. Экскурсию для детей провел хранитель музея, председатель Совета ветеранов полиции Сергей Серухин. Дети познакомились с историей озерской полиции, о сотрудниках, которыми гордится личный состав Управления.

Это кавалер Ордена Мужества старший оперативный дежурный Владимир Владимирович Беляев, который в 1997 году обезоружил вооруженного преступника. За проявленное мужество и профессионализм Владимир Владимирович был удостоен высокой правительственной наградой.

Это генерал армии Виктор Павлович Баранников, который с 1963 по 1974 года проходил службу в Озерске, дослужившись до руководителя службы участковых. После Виктор Павлович проходил службу на различных руководящих должностях, в 1991 году стал последним Министром МВД СССР. 19 декабря 1991 года Президентом России был назначен главой объединенных сил государственной безопасности и внутренних дел Российской Федерации, прослужив на посту Министра безопасности Российской Федерации до 1993 года.

Мальчишки и девчонки с интересом изучили экспозиции музея, узнали много интересного о службе в органах внутренних дел.

В завершении экскурсии школьники с удовольствием приняли участие в фотосессии на настоящем милицейском патрульном мотоцикле «Урал».