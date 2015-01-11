Генконсулы 3-х государств прибыли в Челябинск поздравить Представительство Башкортостана с 20-летием

6 декабря в челябинском ДК ЖД состоялось празднование 20-летия Постоянного Представительства Республики Башкортостан в Челябинской области. Поздравить дипломатическую миссию прибыли консулы Чехии, Вьетнама, Кыргызстана, полпред Ингушетии. Также на мероприятии присуствовали ректоры ведущих вузов Южного Урала, духовные лидеры, главы муниципальных образований Челябинской области и Республики Башкортостан. Председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по внешнеэкономическим связям Руслан Мирсаяпов также поздравил коллектив Представительства. В своем выступлении он подчеркнул необходимость дальнейшего сотрудничества между соседними субъектами и работы с потенциальными инвесторами в части реализации приоритетных для республики проектов. В свою очередь, Руслан Загитович выразил готовность к содействию на самом высоком уровне. Завершая выступление, он вручил благодарственные письма представителям общественных организаций, оказывающих помощь в работе Представительства и журналистам редакции «Уралым» – телепередачи и газеты, освещающих жизнь башкир Южного Урала.

Руководитель Аппарата Губернатора и Правительства Челябинской области Евгений Голицын и заместитель председателя Правительства Свердловской области Азат Салихов также поздравили коллектив Представительства с юбилейной датой и выразили надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Прозвучали теплые слова от представителя Генерального консульства Чешской Республики Штепана Гилара, Генерального консула Социалистической Республики Вьетнам Чиинь Суан Бчена, Генконсула Республики Кыргызстан Бообека Эркинбековича Салимжанова. Также в адрес главы Представительства Башкортостана В Челябинской области Амура Хабибуллина прозвучали теплые слова от полномочного представителя Республики Ингушетия Куреша Аушева.