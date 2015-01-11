Сотрудники полиции приняли участие в заседании штаба деятельности народных дружин

В Озерске 6 декабря прошло заседание координирующего штаба деятельности народных дружин с участием заместителя главы администрации Озерского городского округа Олега Ланге, заместителя начальника полиции по охране общественного порядка майора полиции Андрея Печенкина и председателя Общественного совета при Управлении МВД России по ЗАТО г. Озерск Елены Романовой.

На заседании были подведены итоги деятельности добровольных народных дружин и выработан план работы ДНД в период празднования Нового года и на первый квартал 2019 года.

На территории Озерского городского округа действуют две народные дружины «Озерская» и «Озерские автомобилисты» в составе 35 человек.

Народные дружинники привлекаются для участия в охране общественного порядка в составе совместных патрулей на маршрутах патрулирования, принимают участие в проводимых оперативно-профилактических мероприятиях, а так же при проведении массовых мероприятий.

В 2018 году народные дружинники приняли участие в охране общественного порядка 90 раз, из них в составе совместных патрулей 54 раза, при проведении оперативно-профилактических мероприятий 11 раз, при проведении массовых мероприятий 25 раз. При участии народных дружинников выявлено 222 административных правонарушений и 2 преступления.

Желающие вступить в народные дружины «Озерская» или «Озерские автомобилисты» могут обратиться в Управление МВД России по ЗАТО г. Озерск по адресу: Привокзальный переулок 7а, кабинет 207.