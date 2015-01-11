Южноуральцы смогут узнать о правах предпенсионников и новых пособиях по безработице

Жители Челябинской области смогут задать все интересующие их вопросы о нововведениях в законодательстве о занятости по телефону «горячей линии» для граждан и работодателей.

Ее организуют центры занятости с 5 по 29 декабря 2018 года. Много вопросов могут возникнуть у предпенсионеров и по новым пособиям по безработице.

«С начала следующего года изменится порядок постановки на учёт в службу занятости населения, в законе появится новая категория «предпенсионеры», а также изменится размер пособия по безработице», - сообщили в Областной службе занятости населения.

С 2019 года в России начнется переходный период, устанавливающий новые параметры пенсионного возраста. Госдума в сентябре приняла закон о пенсионной реформе, меняющий, в том числе и возраст выхода на пенсию.

Так, право на повышенный размеру пособия по безработице граждане смогут получить за пять лет до наступления нового пенсионного возраста с учетом переходных положений. Например, в 2021 году, когда пенсионный возраст будет повышен на три года, правом на предпенсионные льготы смогут воспользоваться женщины, которым исполнилось 53 года, и мужчины, достигшие 58 лет.

В пенсионном фонде уточнили, для работников опасных и тяжелых профессий по спискам №1, №2 и других (дающих право досрочного выхода на пенсию) предпенсионный возраст будет считаться за пять лет до появления указанных оснований для назначения пенсии. Например, водители общественного городского транспорта при наличии необходимого спецстажа (15 или 20 лет в зависимости от пола) выходят на пенсию в 50 лет (женщины) или 55 лет (мужчины). Это значит, что границы наступления предпенсионного возраста будут установлены для женщин-водителей начиная с 45 лет, а для мужчин-водителей начиная с 50 лет.

Кроме того, для некоторых людей, у которых с 2019 года пенсионный возраст не меняется, все равно будут предоставлены предпенсионные льготы за пять лет до выхода на пенсию. Например, многодетные мамы с пятью детьми смогут рассчитывать на льготы начиная с 45 лет, то есть за пять лет до обычного для себя возраста выхода на пенсию (50 лет).

С 1 января 2019 года увеличится минимальный и максимальный размер пособий по безработице, он составит 1500 и 8 тысяч рублей соответственно. Максимальный размер пособия по безработице для людей предпенсионного возраста составит 11 тысяч 280 рублей.

Для неработающих пенсионеров, живущих на селе, вводится выплата 25%-ной надбавки к пенсиям. Индексация пенсий по старости в переходный период - с 1 января 2019 года по 2024 год - будет осуществляться с 1 января, а не с 1 февраля, как это было ранее. После 2024 года пенсия будет индексироваться два раза в год, она будет выше инфляции.

Подробнее об этих и других изменениях в законодательстве о занятости граждане и работодатели смогут узнать, позвонив на телефоны «горячей линии».

Телефон Центра консультаций в сфере труда и занятости населения 8-800-444-8088 (звонок бесплатный). Кроме того, на вопросы южноуральцев будут отвечать в главном управлении по труду и занятости населения области, в также в городских и районных центрах и отделах занятости.

http://uralpress.ru/news/obshchestvo/yuzhnouralcy-smogut-uznat-o-pravah-predpensionnikov-i-novyh-posobiyah-po