Ставка сделана: как сильно ударит по кошельку повышение НДС до 20%

В новом году всех нас ждут изменения в налоговом законодательстве. Самое обсуждаемое новшество — повышение ставки НДС с 18% до 20%. Власти за счёт этого планируют хорошенько — на два триллиона рублей за шесть лет — пополнить бюджет. Кого коснётся налоговая новация, как она отразится на кошельке обычного потребителя и можно ли сократить свои денежные потери, разбирался 74.ru.

Как менялся НДС

Впервые налог на добавленную стоимость (НДС) появился в 1992 году, его ставка равнялась 28%. Через год НДС снизили до 20%, а в 2004-м — до нынешних 18%. Тогда постоянно росли цены на нефть, и за счёт этого бюджет прекрасно пополнялся. Поэтому для поддержания инвестиционного роста экономики решили снизить прямую налоговую нагрузку. В последние годы нефть перестала быть надёжной палочкой-выручалочкой, и уже в в декабре 2016-го власти заговорили о необходимости перенастройки налоговой системы на долгосрочный период.

Закон о повышении основной ставки НДС с 18% до 20% президент Владимир Путин подписал в августе, он вступит в силу с 1 января 2019 года. Власти сохранили действующие льготы по НДС — нулевая (для экспортёров, предпринимателей на патентах, ЕНВД, ещё несколько категорий) и 10% ставки (на социально значимые продукты, детские товары, книги, учебники, газеты и журналы, лекарства).

Все организации, включая некоммерческие, и предприниматели, продающие товары и услуги, должны платить НДС. Понятно, что эту надбавку они закладывают в стоимость продукции. Так что за всё в итоге расплачивается потребитель.

«Могло быть хуже»

Благодаря повышению НДС чиновники надеются найти деньги, необходимые для выполнения майского указа президента. Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал решение увеличить НДС до 20% наименее болезненным для людей и экономики по сравнению с другими вариантами увеличения доходов бюджета.

— Почему мы приняли такое решение? Именно потому, что при всех издержках увеличения налогов я считаю, что это самое сбалансированное, наименее трудное для экономики, для компаний и, самое главное, для граждан решение, — заявил Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам. — Другие способы повышения доходов бюджета были бы более чувствительными для людей.

Например, введение налога с продаж от 3% до 5% спровоцировало бы, по словам премьер-министра, существенную инфляцию и уменьшило бы реальные доходы населения, а сохранение НДС на уровне 18% при отмене льгот по этому налогу ударило бы по самым незащищённым слоям населения.

— Перебрали всё, что было возможно, и остановились на НДС, — цитирует ТАСС Дмитрия Медведева.

Цены вверх

Повышение НДС до 20% однозначно негативно скажется на ценах, а значит, и на кошельках рядовых граждан, указывают эксперты.

— Но рост цен не будет одномоментным. Большинство производителей продукции и ритейлеров начали увеличивать цены заранее, закладывая риски снижения прибыли в будущих периодах, — говорит аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев. — Крупные ритейлеры постараются подольше держать цены на прежнем уровне, чтобы не потерять покупателей. Однако постепенно цены всё же начнут расти. По итогам года общее повышение стоимости большинства продукции в рознице составит от 10% до 16%. При этом цены из-за роста НДС вырастут даже на социально значимые группы товаров. Дело в том, что по всей цепочке контрагентов, поставляющих сырьё, оборудование, предоставляющих логистические и прочие услуги, налог вырастет на полноценные 2%.

Директор макрорегиона «Урал» объединённой компании «Связной/Евросеть» Александр Воронин подтверждает грядущее повышение цен.

— Цены на электронику и бытовую технику, безусловно, вырастут, но резкого скачка с 1 января или позднее в течение года не последует. Производители товаров учитывают фактор увеличения НДС и начинают закладывать его в стоимость, — объясняет он. — Ритейлеры, в свою очередь, уже сейчас тщательнее подходят к акционным предложениям и промоактивностям для того, чтобы рост НДС стал как можно менее заметен для покупателей.

Автомобильная «инфляция» уже бьёт рекорды. С начала октября по середину ноября цены переписали практически все значимые для авторынка марки. Чаще всего приписывали сразу по 20 тысяч рублей. По данным агентства «Автостат», в списке подорожавших — отечественные бестселлеры (Lada Vesta и Largus), популярные иномарки (KIA Rio, Hyundai Solaris), импортируемые модели (Suzuki Vitara, Subaru Outback), нишевые модели (Mitsubishi L200, Jeep Renegade, Toyota Hilux, Ford Explorer), премиальные (Porsche Panamera, Mercedes-Benz E-класса, несколько Volvo), китайские автомобили (Geely Atlas, Chery Tiggo).

— А некоторые марки умудрились переписать ценники дважды: например, вышедший только в августе KIA Ceed подрожал на 15 тысяч в конце октября, а затем ещё на 20 тысяч в середине ноября, — приводит пример автомобильный обозреватель 74.ru Артём Краснов. — За осень изменились цены почти на все модели Ford, причём кроссовер EcoSport пережил эту неприятность дважды. Дважды прибавили в цене популярные модели Toyota, Mazda, Mitsubishi, Suzuki и так далее.

Под угрозой в той или иной степени окажутся все сегменты торговли. Однако влияние негативных факторов будет неравномерным по разным направлениям. По словам экспертов, в сфере продуктов питания и детских товаров будет наблюдаться смещение покупательского спроса в сторону более дешёвой продукции, От приобретения ряда предметов длительного пользования часть россиян может на время отказаться.

— Инфляция в России понемногу набирает обороты, она выйдет на свою максимальную скорость в январе и феврале, — отмечает старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова. — Но уже сейчас понятно, что товары и услуги по факту повышения НДС вырастут никак не на 2%, а значительно больше. Повышенная ставка НДС в России разгонит инфляцию в январе-феврале.

— НДС — это косвенный налог, он входит в стоимость, а значит, увеличение отразится на конечной цене товара. Это, конечно, скажется на инфляционных ожиданиях, — соглашается завкафедрой «Экономика и финансы» челябинского филиала Финансового университета при Правительстве РФ Татьяна Максимова. — В проигрыше окажется бизнесмены, которые занимаются импортом. Но хочу успокоить — у льготников, применяющих нулевую и 10-процентную ставку, ситуация с нового года даже улучшится. Рентабельность их бизнеса немного возрастёт.

К чему готовиться

Больше всего нагрузка увеличится на машиностроительный и транспортный секторы, электроэнергетику, строительство, информационный сектор и гостиничный бизнес, считают эксперты.

По итогам 2017 года в структуре сбора НДС по отраслям экономики лидировала обрабатывающая промышленность (она принесла в бюджет 672,5 миллиарда), а также торговля (477,1 миллиарда), строительство (353,2 миллиарда), профессиональная, научная и техническая деятельность (293,2 миллиарда) и энергетика (278,8 миллиарда рублей).

— Это именно те направления, которые по планам правительства и должны были обеспечить России «технологический рывок», способный вывести государство в число мировых лидеров и обеспечить темпы роста ВВП выше среднемировых, — указывает Алексей Коренев. — При этом за счёт пересмотра ставок НДС в выигрыше окажутся химическое производство, обработка древесины и также сельское хозяйство. Меньше всего от усиления налогового бремени пострадают экспортоориентированные сегменты экономики.

У более половины россиян, согласно опросам социологов, нет сбережений. Средняя семья тратит на ежемесячное обслуживание долга до 40% своего совокупного дохода, и на одну семью приходится в среднем три-четыре кредита, включая займы у микрофинансовых организаций.

— Повышение НДС и коммунальных тарифов, безусловно, окажет негативное влияние на реальные доходы россиян. Полагаем, что в первом квартале 2019 года их динамика будет достаточно скромной, — прогнозирует старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова. — Рост реальных доходов за первый квартал 2019 года, если он вообще произойдёт, составит не более 1–1,5% в годовом исчислении.

В целом ожидания по доллару на 2019 год предполагают коридор 63–75 рублей, добавили в компании «Альпари».

Как защитить семейный бюджет

Что же делать обычным гражданам, как уменьшить негативное влияние от повышения налоговой нагрузки?

Первое общее правило, на котором настаивают эксперты, — научиться вести семейный бюджет. Учитывать все доходы и расходы и планировать будущие траты заранее с тем, чтобы к нужному моменту — отпуск, оплата обучения детей, техническое обслуживание автомобиля, домашний ремонт, покупка бытовой техники, оплата страховок и т.д. — в наличии оказалась необходимая сумма.

— Дружите с компьютером? Отлично! Можете сделать в «Экселе» или уже готовых специализированных сервисах, а их великое множество даже для смартфонов, соответствующую «считалочку» и вести семейный бюджет там, — объясняет Алексей Коренев. — Не умеете? Можно просто в тетрадке. Главное, чтобы было понимание, на что тратятся деньги, и умение заранее спланировать расходы будущих периодов.

Второе, чему придётся научиться большинству из нас, — умение рационально выбирать товары и услуги в розничных сетях. За время «тучных нулевых» многие разучились смотреть на ценники.

— Пора отвыкать от этой вредной привычки, — категоричны эксперты. — Можно частично сместить свои покупательские приоритеты в более бюджетный сегмент. При желании там можно найти товары вполне достойного качества по заметно меньшим ценам. Аккуратнее придётся подходить к покупке товаров длительного пользования, равно как и к потребительскому кредитованию. Быть может, смириться с тем, что на машине, которую вы планировали поменять в следующем году, придётся поездить ещё год-другой, пока времена и ситуация в экономике не покажут заметного изменения к лучшему.

В периоды экономической нестабильности процентные ставки по кредитам в банках растут очень быстрыми темпами. Так что осторожнее с покупками в кредит. Лучше тщательно рассчитать возможности по обслуживанию займа в условиях, когда ваша платёжеспособность на какое-то время снизится.

— Если есть потребность в крупных покупках — в бытовой технике, электронике, товарах длительного пользования, включая автомобили, то эти приобретения имеет смысл сделать в декабре, не дожидаясь новой волны роста цен, — советует Анна Бодрова. — Экстренно делать ремонт в квартире или заключать договоры с исполнителями этих работ смысла нет. Но, может быть, стоит приобрести часть стройматериалов. Кроме того, покупка запчастей для автомобиля или расходных материалов тоже актуальна до волны подорожания.

Эксперты советуют присмотреться, например, к полисам ОСАГО. С начала года цена на автострахование будет увеличиваться, но новый полис можно оформить за 60 дней до завершения срока действия предыдущего. То есть тем, у кого полис ОСАГО заканчивается в январе или феврале, можно заняться этим вопросом уже сейчас.

29 ноября Минэкономразвития России (МЭР) опубликовало прогноз развития страны до 2036 года. Чиновники рассчитывают на медленный, но стабильный рост экономики, «слезание с нефтяной иглы», новые приоритетные производства и рост зарплат в полтора раза при минимальной инфляции.

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