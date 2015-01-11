Более полумиллиона россиян переселят из аварийных домов до 2024 года

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ собирает паспорта региональных проектов по расселению аварийного жилья.
Уже 70 субъектов предоставили необходимую информацию. В сентябре этого года в субъекты был отправлен паспорт регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».
Мы получили паспорта региональных проектов по расселению аварийного жилого фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, от большинства субъектов. Остальным необходимо активизироваться и предоставить информацию в Минстрой России до 14 декабря. Нужно утвердить паспорт федерального проекта и открыть финансирование.
— прокомментировал Владимир Якушев, глава Минстроя России.
Проект будет финансироваться из федерального, региональных и местных бюджетов. До 2024 года планируется расселить из аварийного жилья более полумиллиона граждан.
https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/minstroi-utverzhdaeet-proekt-po-rasseleniyu/
Ключевые теги: аварийное жильё, расселение, Минстрой.
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