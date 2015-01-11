Часть январских пенсий южноуральцы получат досрочно

Часть январской пенсии россияне смогут получить досрочно уже в декабре – об этом на расширенном заседании правления Пенсионного фонда РФ заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«В связи с индексацией пенсий с 1 января 2019 года хотела бы обратить внимание на необходимость осуществить досрочное авансирование выплаты пенсий в декабре за выходные и праздничные дни января 2019 года, чтобы граждане могли получить эти деньги, а также обеспечить своевременную доставку сумм пенсий в новых размерах», – сказала Голикова.

Глава ПФР Антон Дроздов пояснил, что решение правительства принято в связи с тем, что часть пенсионеров получает выплаты на почте, которая в праздничные дни работать не будет. «1, 2, 3 января выпадают на праздничные дни. Чтобы пенсионеры получили средства, деньги направляются заблаговременно», – отметил он.

https://dostup1.ru/society/Chast-yanvarskih-pensiy-yuzhnouraltsy-poluchat-dosrochno_111938.html