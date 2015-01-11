Опасные для жизни салюты. На что обратить внимание, чтобы не приобрести подделку

Уличные киоски в эти дни – целый рассадник нелегальной пиротехники. Именно в такие торговые точки наведались сотрудники МЧС.

В придорожных ларьках чаще всего находят контрафактные фейерверки, а у продавцов отсутствуют документы и сертификаты на товар. На безопасность пиротехники влияют и условия хранения – перепады температур, воздействие солнечных лучей.

“Необходимо обращать внимание на маркировку продукции единым знаком соответствия, на срок годности, радиус опасной зоны – то есть это безопасное расстояние, на которое нужно отойти. И на ограничение возрастное. Также необходимо обратить внимание на целостность упаковки”, – объясняет Андрей Смирнов, главный государственный инспектор по пожарному надзору города Челябинска.

Сотрудники МЧС призвали челябинцев усилить контроль за продажей пиротехники, так как чаще всего ею интересуются дети и подростки. И при неправильном использовании получают тяжелые травмы.

“Собак пугают, соседей пытаются то ли напугать, то ли обрадовать. Забрасывают в дымоход, что опасно и чревато неприятными последствиями. Даже петарды, многие думают, что их продают с 16 лет, мы не продаем несовершеннолетним”, – отмечает Дина Фаткуллина, директор ООО “Магазин салютов”.

Рейды продолжатся до конца декабря. Именно в последние дни года, по словам сотрудников МЧС, они выявляют больше всего контрафактного салюта.

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