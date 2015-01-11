Пьяные жители Кыштыма избили сотрудников ГИБДД

Дорожные стражи порядка Кыштыма остановили для проверки документов автомобиль, за рулем которого был пьяный водитель. Не менее «нарядные» пассажиры, пытаясь «отбить» его от сотрудников ГИБДД, избили полицейских.

Прокуратурой Кыштыма утверждено обвинительное заключение в отношении троих местных жителей, обвиняемых в совершении преступлений статьей «Применение насилия в отношении представителя власти».

«В мае 2018 года двое сотрудников ГИБДД Кыштыма, исполняя свои должностные обязанности, остановили автомобиль, в котором находились водитель и двое пассажиров в состоянии алкогольного опьянения. В ходе освидетельствования водителя на стояние алкогольного опьянения, а также составления документов по привлечению его к административной ответственности, двое пассажиров указанного автомобиля попытались вызволить своего товарища из автомобиля сотрудников ГИББДД», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Пассажиры начали избивать сотрудников ГИБДД, затем к драке присоединился и водитель.

«В результате одному из сотрудников ГИБДД причинены телесные повреждения, квалифицируемые как опасные для жизни и здоровья, второму поверхностные телесные повреждения, не опасные для жизни и здоровья. После совершения преступления один из обвиняемых скрылся с места преступления, двое других задержаны сотрудниками полиции на месте происшествия», - добавила Наталья Мамаева.

Самому активному участнику драки, который нанес тяжелые травмы полицейскому, грозит до десяти лет лишения свободы. Остальным двум – до пяти.

Уголовное дело направлено в Кыштымский городской суд.

http://uralpress.ru/news/proisshestviya/pyanye-zhiteli-kyshtyma-izbili-sotrudnikov-gibdd