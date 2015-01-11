Сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП с участием грузового автомобиля

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП возле садового товарищества «Рябинка» с участием грузового автомобиля.
13 декабря 2018 года в 11:00 часов на 4 км автодороги Озерск-Касли, мужчина, 1977 года рождения, управляя автомобилем «Хендэ», не выбрал безопасную скорость движения, выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, столкнулся с грузовым автомобилем «Фрейтлайнер».
В результате дорожно-транспортного происшествия автомобили получили технические повреждения. Участники ДТП не пострадали.
В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.
Начальник ОГИБДД
Андрей Поцелуйко
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