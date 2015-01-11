Стартовал фото-проект «Я живу в Озёрске!»

"Я живу в Озёрске!" - это название нового проекта Влада Шумана - озёрского фотографа, специализирующегося на портретной съёмке.

В прошлом году Влад представил свой первый громкий проект «Faces in profile», где гости его студии были запечатлены в профиль. Участникам сьемки предоставилась возможность увидеть себя с той стороны, с которой мы сами себя не можем рассмотреть в зеркале.

Но давайте вернёмся к новому проекту.

Почему Влад выбрал эту тему? Что он хочет донести с помощью своих работ?

По его словам "Сама идея реализации пришла практически в одно мгновение, но этому предшествовал ряд факторов и событий. В моём окружении несколько друзей уехали из города, кто-то успешно, кто-то в меньшей степени, а кто-то вернулся.

Меня периодически посещала мысль сменить Озёрск на мегаполис, для достижение бОльших успехов как фотографа.

Наблюдая за жизнью города последние года не радует его эстетика, отсутствует развитие как города атомной промышленности для комфортной жизни.

​Многое можно сдвинуть с "мёртвой точки" начиная от досуга и до современной жизни высокого уровня, но пока результатов не видно.

Это некий посыл для поколения, которое учась или работая в городе, услышало мнение людей, почему они всё таки живут в Озёрске.

Отчасти и сам пробую найти ответ через общение и размышление с участниками в студии создавая портреты озерчан."

Всем 15 первым "моделям" автор проекта задавал похожие вопросы:"Чем привлекает Озерск и чем отталкивает? ", "Любимые места?", "Хотелось ли вам покинуть город?", "В чём ценность Озёрска?", "Можно ли себя здесь реализовать?".

Между вопросами Влад производил съёмку, не предупреждая об этом гостя, желая увидеть в итоге на фото неподдельные эмоции.

Что же получилось в итоге, вы можете увидеть в альбоме с первыми участниками, размещённым на нашей страничке вконтакте: https://vk.com/album-35940924_257552027

Александра Лебедева