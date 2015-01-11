В Кыштыме реконструируют исторический центр города

В центре Кыштыма реконструируют восемь объектов.
Финансирование программ благоустройства Кыштыма увеличат в три раза. Деньги пойдут на реализацию проекта реконструкции исторического центра. Он включает в себя благоустройство и ремонт восьми объектов, среди которых дом промышленника Дружинина, усадьба Демидовых «Белый дом» и парк на ее территории, набережная реки Кыштымка и чугунный фонтан. Также в рамках проекта реконструируют парк имени Пушкина, памятник «Ворота с оградой» и городскую площадь.
Все объекты объединят одним пешеходным маршрутом. Чугунный фонтан «Лебедь» XIX века во время реконструкции перенесут на историческое место — на набережную. Вода будет поступать из Верхне-Кыштымского пруда без всяких насосов за счет разницы давления. На реализацию проекта уйдет два года.
В 2019 году Кыштыму выделят 48,5 млн рублей для окончания первого этапа работ программы «Формирование комфортной городской среды». Общая стоимость комплексного проекта составляет около 150 млн рублей.
http://echochel.ru/news/2018/12/13/77685/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Ключевые теги: Кыштым, центр, реконструкция.
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