Более 670 млн рублей запланировано в бюджете Челябинской области на жилье для детей-сирот

На обеспечение жильем детей-сирот в Челябинской области в 2019 году планируется направить 673 млн рублей (в том числе 123,05 млн – средства федерального бюджета), что позволит приобрести 716 жилых помещений, – планы на будущее, а также предварительные итоги данной работы в 2018 году обсудили депутаты комитета по социальной политике Заксобрания.

Так, в 2018 году на эти цели было предусмотрено 677,16 млн рублей, в том числе 127,16 млн рублей из федерального бюджета. За 11 месяцев 2018 года квартирами обеспечено 720 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На сегодняшний день процедура покупки жилых помещений продолжается.

По словам председателя комитета, вице-спикера южноуральского парламента Александра Журавлева, вопрос обеспечения детей-сирот жильем довольно остро стоит перед регионом. «Должен отметить, что сегодня благодаря финансированию из федерального и регионального бюджетов нам удалось стабилизировать очередь. Совместно с губернатором и правительством Челябинской области мы держим эту ситуацию на постоянном контроле», – прокомментировал Александр Журавлев.

Депутаты комитета отметили, что выделяемых средств недостаточно для обеспечения жилыми помещениями всех нуждающихся детей-сирот. Наблюдается устойчивая тенденция к ежегодному росту числа детей-сирот, состоящих в списке, имеющих право на обеспечение жилыми помещениями.

В связи с этим депутатами принято решение рекомендовать правительству Челябинской области рассмотреть возможность увеличения объемов финансирования на эти цели в дальнейшем.

https://dostup1.ru/finance/Bolee-670-mln-rubley-zaplanirovano-v-byudzhete-Chelyabinskoy-oblasti-na-zhile-dlya-detey-sirot_112007.html