Челябинская область вместе со всей Россией открыла Год театра

В Челябинской области, как и по всей стране, 13 декабря был дан стар Году театра. Весь следующий, 2019‑й, год будет связан с развитием театрального искусства.

Год театра в России открыл президент Владимир Путин, выступая на торжественной церемонии в Российском театре драмы имени Ф. Волкова в Ярославле. На Южном Урале старт Году театра дал губернатор Борис Дубровский в Челябинском государственном академическом театре оперы и балета имени М.И. Глинки.

Владимир Путин напомнил, годом создания мирового театра считается 534 год до нашей эры. В России театр в полноценном виде был создан в XVIII столетии нашей эры. Профессиональный театр зародился в 1750 году. «Долго запрягать, но быстро ехать – это наша национальная особенность, она в полной мере сказалась в сфере театрального искусства. Потому что наш театр, без всякого преувеличения, стал ведущим в мире», - подчеркнул Владимир Путин. В России самое большое количество государственных театров по сравнению с любой другой страной мира.

Глава государства высказал надежду, что Год театра в России даст толчок в развитии театрального дела, поможет деятелям театра укрепить свои позиции и предоставит возможность зрителям насладиться их творчеством.

В Челябинске на церемонии открытия Года театра в оперном театре было «негде яблоку упасть». Здесь собрались деятели культуры и искусства, а также отвечающие за эту сферу чиновники и обычные ценители театрального искусства.

«Челябинская область – театральный регион, с большими традициями, со своей театральной школой, - подчеркнул губернатор Челябинской области Борис Дубровский, обращаясь к присутствующим. - Южноуральцы ценят и любят театр, понимают профессиональную работу актеров, гордятся их успехами и яркими именами».

На втором этаже театра была организована выставка Анжелы Шефер и Сергея Александрова – «Биферкация чувств». На выставке представлены больше 35 работ, на которых изображены актеры, руководители художественных театров и балетмейстеры в необычных для них образах. Перед церемоний открытия Года театра Борис Дубровский познакомился с авторским фотопроектом, живо интересуясь представленными работами.

Затем Борис Дубровский открыл выставку театрального костюм. В экспозиции, расположившейся в фойе третьего этажа театра, представлено около 30 костюмов со спектаклей, которые в разные годы шли на челябинской сцене. Здесь можно увидеть платье Мюзетты, фрак Евгения Онегина, плащ короля Сигизмунда, балетную пачку Коломбины и многое другое. Выставка станет первым этапом в создании большого музея театра.

Напомним, в январе 2018 года губернатор направил 50 миллионов рублей на поддержку южноуральских государственных театров. Эти средства театры использовали на постановку новых спектаклей. Благодаря этой поддержке, областные театры представили зрителям рекордное число премьерных спектаклей – 35.

Впервые за предыдущие десятилетия все областные театры начали театральный сезон 2018/2019 с премьерных постановок. Большую часть из выделенных средств Челябинский театр оперы и балета потратил на постановку самой известной оперы Руджеро Леонкавалло в постановке режиссёра из Ростовского государственного музыкального театра Павла Сорокина – «Паяцы». В день открытия Года театра южноуральцы насладились премьерой оперы.

Губернатор Борис Дубровский принял решение об увеличении финансирования мероприятий по развитию культуры и театральной деятельности в Год театра – в 2019 году на эти цели из областного бюджета будет направлено 3,5 миллиарда рублей. Будут капитально отремонтированы фасады оперного и драматического театров в Челябинске. За последние четыре года объем средств, выделяемых на развитие театров и культуры в целом, вырос более чем в 3 раза.

http://uralpress.ru/news/kultura/chelyabinskaya-oblast-vmesto-so-vsey-rossiey-otkryla-god-teatra