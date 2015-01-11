Россияне тратят на еду почти треть своих доходов

Жители России тратят на продукты питания около 31,2% своих доходов, на Украине и в Казахстане доля расходов на еду еще выше — 50,9% и 46% соответственно, подсчитали в "РИА Новости"

В исследовании были проанализированы расходы жителей 40 стран, учитывались данные национальных статистических служб и Международного валютного фонда (МВФ). Россия заняла в рейтинге 31-е место. Украина находится на последней строчке.

Наименьшую долю (8,7%) продукты питания занимают в структуре расходов жителей Люксембурга. Также мало тратят на питание британцы (10%), голландцы (10,6%), ирландцы, финны, норвежцы и швейцарцы (менее 12%).

Авторы исследования делают вывод о существующей обратной связи между ВВП на душу населения и долей расходов на продукты. Помимо уровня жизни семей, на доли трат на продукты и трат на развлечения влияют и национальные привычки: например, жители стран Средиземноморья практически ежедневно ужинают в тапас-барах и кафанах.

На общественное питание и гостиницы больше других тратят швейцарцы — 10,8%. За ними идут греки с 10,5%, далее — испанцы с 10%. Россияне находятся в нижней части рейтинга с 3,3%. Минимумальную часть зарплаты на кафе и отели тратят жители Молдавии и Румынии (1,8%).

https://ria.ru/20181217/1548076516.html