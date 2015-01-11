Росатом планирует централизацию систем ресурсоснабжения в городах присутствия

Госкорпорация «Росатом» готовится к массовому заключению концессионных соглашений по обслуживанию и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в ЗАТО, а также рассматривает перспективы работы в «неатомных» городах. С этой целью в «Росатоме» создан соответствующий дивизион, куда вошли ООО «Русатом Инфраструктурные решения» и АО «ОТЭК».

Как пишет Правда УрФО, пилотный проект по обслуживанию объектов водоснабжения и водоотведения планируется запустить в городе Лесном Свердловской области уже на текущей неделе. Документ предполагает передачу компании объектов водоснабжения и водоотведения муниципалитета сроком на 15 лет с модернизацией их в течение первой пятилетки.

Общий объем концессионных инфраструктурных инвестиций в Лесном составит 726,88 млн рублей, из которых порядка 230 млн предоставляет концедент – администрация Лесного. Как отмечают в мэрии, полностью переложить весь объем инвестиций на концессионера невозможно, поскольку это вызовет превышение допустимого уровня роста тарифов.Всего в концессию передается 155, 5 км сетей холодного водоснабжения (стальных труб – 65,652 км, чугунных – 69,89 км, полиэтиленовых – 20 км), из которых 16,8% имеют износ в 81-100%, 53,1% – 61-80%, 22,5% – 41-60%. В рамках концессии предусматривается модернизация ряда участков водопровода и строительство магистральных сетей диаметром 400 мм (протяженность 1400 метров), 250-300 мм (2400 м). В концессию также переданы объекты водозабора, насосно-фильтровальная станция, канализационно-очистные сооружения и насосная станция, 155,8 км сетей водоотведения.

На очистных сооружениях в рамках концессии запланирована масштабная реконструкция с заменой фильтров, строительством третьей нитки канализационного коллектора. Также планируется внедрить систему автоматизации управления водоснабжением «Умный водоканал». Весь объем работ должен быть проведен до 2023 года включительно, а одним из показателей эффективности деятельности концессионера должно стать снижение доли проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов с рекордных 60,23% до 10%.

Параллельно в Снежинске, Озерске и Заречном Челябинской области начаты переговоры со структурами госкорпорации – АО «ОТЭК» и ООО «Русатом Инфраструктурные решения» – о передаче объектов ЖКХ в концессию.

В госкорпорации объясняют приход в сферу ЖКХ стремлением решить проблемы, связанные с высоким износом инфраструктуры в городах присутствия. ОТЭК и «Инфраструктурные решения» прорабатывают [вопросы концессий] с городами атомной и неатомной отрасли, в том числе являясь интеграторами по развитию цифровых решений для жизнеобеспечения городов в рамках программы Минстроя РФ.

«У нас по атомным городам есть миссия по централизации систем. Задача поставлена для повышения надежности, улучшения экономического состояния, повышения эффективности объектов ресурсоснабжения. Мы прорабатываем вопросы работы в Сарове, Глазове и других городах присутствия госкорпорации», – сообщил заместитель генерального директора по развитию и инфраструктурным проектам АО «ОТЭК» Максим Чаховский.

https://watermagazine.ru/novosti/proekty/21964-rosatom-planiruet-tsentralizatsiyu-sistem-resursosnabzheniya-v-gorodakh-prisutstviya.html