От Кубы до Финляндии. Международный турнир по боксу пройдет в Челябинске

Предновогодний подарок для южноуральских поклонников единоборств.
На ринге ресторана “Маркштадт” в среду, 19 декабря, состоится международный турнир по профессиональному боксу.
В программе бойцовского вечера – пять сражений с участием спортсменов из Челябинской области.
В главном поединке турнира сразится экс-чемпион России по профессиональному боксу копейчанин Евгений Павко. Соперником южноуральца станет 26-летний уроженец Карелии Федор Виноградов, который сейчас живет и тренируется в Финляндии. Евгений Павко имеет за плечами 17 победных боев, а Федор Виноградов провел восемь беспроигрышных сражений.
Зрители вечера профессионального бокса также смогут поболеть и за других южноуральских бойцов – на ринге выступят Иван Чирков, Вильдан Минасов, Максим Плешков и Эдуард Зарипов.
По словам организаторов, участниками турнира станут и бойцы из других государств. Например, впервые на челябинском ринге сразится перспективный тяжеловес из Кубы Линар Франсуа Перес.
https://www.cheltv.ru/ot-kuby-do-finlyandii-mezhdunarodnyj-turnir-po-boksu-projdet-v-chelyabinske/
Ключевые теги: бокс, Челябинск, турнир.
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