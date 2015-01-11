От Кубы до Финляндии. Международный турнир по боксу пройдет в Челябинске

Предновогодний подарок для южноуральских поклонников единоборств.

На ринге ресторана “Маркштадт” в среду, 19 декабря, состоится международный турнир по профессиональному боксу.

В программе бойцовского вечера – пять сражений с участием спортсменов из Челябинской области.

В главном поединке турнира сразится экс-чемпион России по профессиональному боксу копейчанин Евгений Павко. Соперником южноуральца станет 26-летний уроженец Карелии Федор Виноградов, который сейчас живет и тренируется в Финляндии. Евгений Павко имеет за плечами 17 победных боев, а Федор Виноградов провел восемь беспроигрышных сражений.

Зрители вечера профессионального бокса также смогут поболеть и за других южноуральских бойцов – на ринге выступят Иван Чирков, Вильдан Минасов, Максим Плешков и Эдуард Зарипов.

По словам организаторов, участниками турнира станут и бойцы из других государств. Например, впервые на челябинском ринге сразится перспективный тяжеловес из Кубы Линар Франсуа Перес.

https://www.cheltv.ru/ot-kuby-do-finlyandii-mezhdunarodnyj-turnir-po-boksu-projdet-v-chelyabinske/