Средняя предновогодняя премия россиян составит 13 тыс. рублей

Размер средней предновогодней премии в России составит 13 тыс. рублей – больше всего (80 тыс. рублей) в конце года получат работники финансовой сферы.

Размер 13-й зарплаты в добывающей промышленности составит в среднем 33 тыс. рублей, в системе государственного управления и обеспечения безопасности – 30 тыс.

В сфере культуры, спорта, организации досуга и развлечений ожидаются премии 20 тыс., а в области информации и связи – 16 тыс. Среднюю по стране премию 13 тыс. прогнозируют специалистам по операциям с недвижимостью. А работники общепита получат самую скромную прибавку – в среднем 2 тыс. рублей, сообщает «Российская газета».

https://dostup1.ru/finance/Srednyaya-prednovogodnyaya-premiya-rossiyan-sostavit-13-tys-rubley_112076.html