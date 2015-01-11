Стало известно, когда в 2019 году пройдут ЕГЭ и ОГЭ – расписание государственной итоговой аттестации для выпускников 9 и 11 классов опубликовал Рособрнадзор.

Так, ЕГЭ в 2019 году традиционно пройдет в три этапа: досрочный (с 20 марта по 10 апреля), основной (с 27 мая по 1 июля) и дополнительный (с 3 по 20 сентября). Начнутся досрочный и основной периоды ЕГЭ с экзаменов по географии и литературе. В каждом из периодов проведения экзаменов предусмотрены резервные сроки.

Выпускники прошлых лет будут сдавать ЕГЭ в досрочный период и резервные сроки основного периода, выпускники текущего года – в основные сроки основного периода. Выпускники, у которых совпали сроки проведения экзаменов по отдельным учебным предметам, могут также сдать их в резервные сроки. Принять участие в ЕГЭ в иные сроки можно только при наличии уважительных причин (болезни или иных обстоятельств), подтвержденных документально, и соответствующего решения государственной экзаменационной комиссии.+

Выпускники, получившие неудовлетворительные результаты по русскому языку и математике либо получившие повторно неудовлетворительный результат по одному из этих учебных предметов в резервный день, могут участвовать в ГИА по русскому языку и (или) математике базового уровня в дополнительный (сентябрьский) период.

ОГЭ для выпускников 9 классов также пройдет в три этапа: досрочный (с 22 апреля по 14 мая), основной (с 24 мая по 2 июля) и дополнительный (с 3 по 21 сентября).

Заявления на участие в ГИА-11 принимаются до 1 февраля 2019 года, на участие в ГИА-9 – до 1 марта 2019 года.

https://dostup1.ru/society/Stalo-izvestno-kogda-v-2019-godu-proydut-EGE-i-OGE_112070.html