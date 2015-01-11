Озерские школьники приняли участие в пожарно-прикладной эстафете

Эстафета, посвященная Дню спасателя, прошла на спортивной площадке ДЮСШ. В муниципальных соревнованиях приняли участие порядка ста озерских школьников.

14 декабря в ДЮСШ собрались 12 команд (учащиеся 5-6 классов), которые представляли свои образовательные учреждения. Около ста мальчишек и девчонок старались выполнить все задания максимально быстро и чётко, с минимальными штрафными баллами, чтобы завоевать победу для своей команды.

В ходе состязания необходимо было пройти следующие этапы: эстафету с передачей пожарного ствола, преодоление завала, работа со средствами индивидуальной защиты, тушение очага возгорания с помощью огнетушителя, вынос пострадавшего из очага пожара, использование защитного костюма, перетягивание каната (отдельный конкурс), конкурс плакатов по пожарной тематике и конкурс болельщиков.

По итогам соревнований 1 место заняла команда школы №35 посёлка Метлино. О подготовке к соревнованиям и о своём впечатлении рассказал преподаватель ОБЖ школы №35 посёлка Метлино Валерий Рыбаков:

– Соревнования, которые организует управление образования в рамках «Школы безопасности» для детей очень полезны. Эстафета увлекательная, дети стремятся попасть в команду. Я думаю, что в жизни им эти навыки пригодятся. Кроме того, для сельских ребят занятия спортом и прикладными видами помогают с пользой проводить свободное время.

Команда школы №22 заняла 2 место в общекомандном зачёте и 1 место в конкурсе плакатов. Заместитель директора по воспитанию кадетов школы №22 Сергей Базаркин отметил, что для участия в эстафете в команду вошли наиболее спортивные, физически подготовленные ребята, но даже они тренировались в течение недели, чтобы достойно пройти все испытания:

– Ребята в нашей команде очень шустрые, они очень ждали этих соревнований, и мы целенаправленно готовились. Накануне эстафеты, два дня подряд мы приезжали в ДЮСШ и тренировались в этом зале. Видно, что ребятам нравится атмосфера, глаза горят. Команда сплочённая, все настроены на результат, поддерживают друг друга, подсказывают. Такие соревнования помогают формировать спортивный дух и волю к победе, чувство гордости за себя и за свою школу. Это направление работы очень важное, вдохновляет учащихся, воспитывает чувство патриотизма.

Команда школы №38 заняла вторые призовые места в конкурсе плакатов и в перетягивании каната. В этой команде наравне с мальчиками соревновались и девочки, которые не уступали им по уровню физической подготовки, ловко управлялись с противогазом и защитным костюмом, демонстрировали свою готовность применить полученные навыки в жизни.

– В прошлом году в этих соревнованиях наша команда заняла первое место, – отметила ученица школы №38 Анна Зинина. – В этом году мы участвуем в эстафете второй раз. Последние два дня мы активно готовились, приезжали и тренировались в ДЮСШ. Настрой у нас боевой.

Все команды были отмечены дипломами участников, победители и призёры эстафеты награждены кубками.

Результаты соревнований:

1 место – МБОУ СОШ № 35

2 место – МБОУ СОШ №22, 27

3 место – МБОУ СОШ № 33

Конкурс плакатов:

1 место – МБОУ СОШ № 22

2 место – МБОУ СОШ № 38

Конкурс перетягивания каната:

1 место – МБОУ СОШ № 27

2 место – МБОУ СОШ № 38

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/37914/