Январь на Южном Урале будет холоднее обычного

В Гидрометцентре России озвучили прогноз на январь. По сведениям синоптиков, первый месяц нового года в Челябинской области будет холоднее, чем обычно.
Температура ниже климатической нормы ожидается в январе 2019 года по всему Южному Уралу, включая юг Башкирии. Также не побалует этот месяц и наших ближайших соседей – жителей Оренбургской и Курганской областей. Заметим, что такой прогноз актуален и для северных регионов России, а вот в центре страны наоборот, предвещают более теплую погоду в январе, чем обычно.
Добавим, что уже этой ночью в Челябинской области похолодает до – 28 в горах и низинах, днем в регионе до конца недели ожидается небольшой снег и до –20 на улице.
В южноуральской столице будет теплее. Максимальная температура ночью составит 22 градуса мороза, днем –14. Осадков метеорологи не прогнозируют.
https://www.cheltv.ru/yanvar-na-yuzhnom-urale-budet-holodnee-obychnogo/
Ключевые теги: Челябинская область, январь, мороз.
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