Детей и свадеб стало меньше. В ЗАГСах подводят итоги года

«Грустная» статистика сотрудников не пугает, такая ситуация, по их словам, складывается не впервые. Несколько лет подряд на Южном Урале сокращается количество браков, но зато и разводов тоже становится меньше.

При этом специалистам органов ЗАГС есть чем похвастаться. В системе наладили оперативную работу оформления документов. С этого года все отделы страны перешли на единый федеральный государственный реестр. Это удобно и для работников, и для посетителей.

«К примеру, гораздо проще стало восстановить утерянное свидетельство о рождении. Теперь получить его повторно можно в любом городе России, – рассказали корреспонденту cheltv.ru в пресс-службе ЗАГСа Челябинска, – под это адаптирован и новый гербовый бланк свидетельства. В нем отдельно указан ЗАГС, в котором зарегистрирован ребенок, и ЗАГС, который выдал документ».

Подобная единая база навсегда закроет вопрос о многоженстве. При подаче заявления на регистрацию брака жениха и невесту будут автоматически проверять на наличие другого брака по всем регионам страны. Историй про вторую «жену» на стороне станет меньше.

Сегодня сотрудники ЗАГСов по всей стране отмечают свой профессиональный праздник. В Саратове в честь этого решили провести для тех, кто не спит, ночные регистрации брака.

https://www.cheltv.ru/detej-i-svadeb-stalo-menshe-v-chelyabinskih-zagsah-podvodyat-itogi-goda/