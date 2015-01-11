В Кыштыме накрыли банду наркоторговцев

В Кыштыме поймали банду наркоторговцев и обнаружили несколько тайников с «закладками».

В распространении «синтетики» на территории города подозреваются пять человек в возрасте от 22 до 40 лет.

«Кыштымцы организовали сбыт синтетических наркотиков через интернет, указывая потребителям после произведенной оплаты места закладок. У задержанных при личных обысках, а также в оборудованных ими тайниках обнаружено и изъято десять свертков с наркотическим веществом общей массой более трех граммов», – говорится в сообщении.

В отношении всех пятерых возбуждены уголовные дела по частям 1 и 3 статьи 228.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей); наркосбытчикам грозит до 20 лет лишения свободы.+

Мужчине 1984 года рождения и 40-летней женщине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальные задержанные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Проводятся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия.

https://dostup1.ru/society/V-Kyshtyme-nakryli-bandu-narkotorgovtsev_112136.html