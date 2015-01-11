Новая вспышка орнитоза зафиксирована на Южном Урале

Новую вспышку орнитоза зафиксировали в Челябинской области – семь волнистых попугайчиков подхватили инфекцию в Аргаяше.

Предположительно, птицы, жившие по соседству, заболели 5 декабря. «Предполагаемый источник возбудителя – больные и переболевшие пернатые. Орнитоз декоративной птицы был обнаружен при проведении мониторинговых исследований. В домах с источниками инфекции введены 30-дневные ограничительные мероприятия», – говорится в сообщении.

Клинических признаков заболевания у попугайчиков не наблюдается. Они проходят лечение. Проведена тщательная очистка и дезинфекция мест и помещений содержания птиц, предметов ухода за ними.

Напомним, в эти же дни ограничительные мероприятия по орнитозу были установлены в Еманжелинске и в областном центре. Там с орнитозом «слегли» один голубь и семь попугайчиков.

Орнитоз – опасное инфекционное заболевание, разносчиками вируса являются больные пернатые – и дикие, и домашние. Это зоонозное инфекционное заболевание, которое сопровождается интоксикацией организма, поражением легких и может протекать длительное время с обострениями. Возбудителем орнитоза у людей является вирус, который относится к хламидиям. Он долго сохраняется при низких температурах, способен существовать в высушенном состоянии.

Чаще всего заболеванием страдают домашние и комнатные животные, голуби, попугаи и дикие водоплавающие, у которых орнитоз протекает без какой-либо симптоматики, но при наступлении момента, когда ухудшаются условия их жизни (недостаток корма, несоблюдение температурного режима в помещении), болезнь приводит к ярко выраженным последствиям.

https://dostup1.ru/society/Novaya-vspyshka-ornitoza-zafixirovana-na-Yuzhnom-Urale_112129.html