Подарки, которые не обесценятся с годами. Как выбрать полезный презент к Новому году?

Многие в предпраздничной суете не успевают продумать что и кому подарить – отсюда часто неудачный выбор и просто бесполезные сюрпризы.

Как угадать, какой презент и выглядит красиво и приносит удовольствие, но самое главное – реальную пользу своему обладателю? Главные критерии корреспонденту сайта cheltv.ru озвучил эксперт, финансовый консультант Игорь Файнман.

Пожалуй, один из лучших вариантов для подарков “с большим будущим” – это инвестиционные монеты. Но покупателям такого презента стоит быть очень осторожными.

“С покупкой инвестиционных монет нужно быть крайне аккуратным. Серебряные монеты очень подвержены риску, для них нужны специальные условия хранения, нельзя нарушать технологическую упаковку. Иначе в течение трех-семи лет металл может испортиться, соответственно – потеряется и ценность”, – объясняет Игорь Файнман.

Гораздо более оправданным и выгодным вложением, по словам эксперта, станут золотые инвестиционные монеты, которые не подвержены подобным дефектам, но и обойдутся в разы дороже.

“Золото на рынках традиционно растет, его себестоимость дорожает. Поэтому золотые монеты станут не только хорошим подарком, но и инструментом для сбережения денег. Пожалуй, лучшие среди них – это серия “Георгий Победоносец”, серия к чемпионату мира по футболу 2018, а также серия “Сеятель” – очень популярны и востребованы. И их через 5-10 лет, если понадобится, всегда можно будет выгодно продать”, – отмечает финансовый консультант.

Правда стоит такой подарок не дешево. Стоимость инвестиционных монет начинается от 20 тыс. рублей. Покупать их при этом рекомендуют исключительно в банках, чтобы не нарваться на подделку.

Кроме того, в предновогодний период советуют обратить внимание и на антиквариат. Чтобы не ошибиться с выбором, придется серьезно подготовиться. Абсолютных новичков этот рынок не любит.

“Прежде, чем покупать антиквариат, надо досконально разобраться в этой теме, понимать, что вы хотите приобрести. А если вы идете на блошиные рынки, не вооружившись этими знаниями, то с высокой долей вероятности ваша покупка в цене потом не вырастет. Разобраться в этом – целая наука и искусство”, – подчеркивает Игорь Файнман.

Тем не менее, инвестиции в антиквариат – весьма выгодны. В среднем в год он набирает в цене от 10% до 30%. Но даже если этого не произойдет, то предмет старины может просто оказаться очень приятным подарком и украсить жизнь своему обладателю.

Может показаться забавным, но и классический постулат о том, что “лучший подарок – это книга” и сейчас не теряет своей актуальности. И тоже может стать своеобразной инвестицией на будущее. Так, все большей популярностью пользуются книги по управлению личным капиталом. А, вероятно, “двойным бонусом” может стать литература, посвященная как раз-таки антиквариату. И в этом случае сделать правильный выбор гораздо проще: достаточно знать об увлечениях того человека, кому эта книга будет предназначаться. Поэтому такой подарок – исключительно дело вкуса.

Кроме того, не только потенциальное богатство, но и чистый воздух вкупе с хорошим настроением может принести и такой символичный презент как крассула – его еще принято называть денежным деревом. Растение это непритязательное и не требует особых условий в уходе. Принято считать, что оно приносит финансовый успех и благополучие, но на этом его полезные свойства не оканчиваются: это также прекрасный фильтр, защищающий помещение от вирусов и грибков.

В общем, самое главное, чем рекомендуют руководствоваться покупатели при выборе подарков – это предпочтениями того, кому он будет вручен. Ведь в таком случае, даже если выбор в качестве инвестиции окажется неудачным, презент оставит теплые эмоции и воспоминания.

https://www.cheltv.ru/podarki-kotorye-ne-obestsenyatsya-s-godami-kak-vybrat-poleznyj-prezent-k-novomu-godu/