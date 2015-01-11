График работы ГИБДД в праздничные дни

Отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения информирует население о графике работы РЭО ГИБДД Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области в праздничные дни:

30-31 декабря 2018 г., 01-02 января 2019 г. – выходные дни.

03-05 января 2019 г. – по графику РЭО.

06-07 января 2019 г. – выходные дни.

А также, сообщаем Вам, что в подразделении РЭО ГИБДД Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области, для экономии своего времени, для экономии денежных средств по оплате госпошлины (30% скидка), для удобства обращения граждан и подачи заявления в электронном виде через портал «Госуслуги», избежание очередей, существует возможность подтверждения личности. Что поможет Вам подать заявление через портал «госуслуги. ру» используя мобильное приложение и без участия посредников.

Обращаться для процедуры подтверждения личности необходимо по адресу: Челябинская область, г. Озерск, пр. Ленина-94, помещение для приема граждан по регистрации автомототранспорта (1- этаж правое крыло), при себе иметь паспорт гражданина РФ.

ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск