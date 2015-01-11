Неделя до Нового года! А у нас предновогодняя афиша самых интересных событий этого уикенда!

Вы ощущаете его? А ведь он рядом! Новый год! Все самые значимые и интересные события этого уикенда в Озёрске, Челябинске и Екатеринбурге!

Озёрск

Все выходные:

На этой неделе ГЛК "Егоза" ждет вас:

в СБ и ВС с 10:00 до 17:00.

Будут работать:

трасса "Верблюд" (длина 1350 м, с перепадом высот 250 м),

тюбинг,

прокат,

кафе (новое меню!),

мангальные зоны,

удобная парковка у самого подъёмника.

Оснежение и подготовка трасс продолжается в режиме 24/7. Уже заснежен траверс от подъёмника до "Верблюда". Если позволят погодные условия, будет запущена детская трасса и детский подъемник.

22 декабря

11-00 Театр кукол «Золотой петушок»

Премьера "Серебряное копытце"(5+)

16-00 ДК «Строитель»

«Приходите в мой дом» - новогодняя программа с участием Евгения Гилева (12+)

17-30 Театр драмы и комедии «Наш дом»

Творческий вечер Алексея Гуськова (10+). Встреча с Народным артистом России.

18-30 Театр драмы и комедии «Наш дом»

«Предложение» (14+). Помещик Иван Васильевич Ломов приходит делать предложение дочке своего соседа Степана Степановича Чубукова. И хотя финал этой умопомрачительной и поучительной истории ожидается счастливым, но каждую секунду сценического времени мы будем опасаться того, что жених и невеста вот-вот поубивают друг друга в своих комически-непримиримых спорах.

23 декабря

11-00 Театр кукол «Золотой петушок»

Премьера «Серебряное копытце"(5+)

11-00 Театр драмы и комедии «Наш дом»

Премьера! «Золушка» (5+). В канун чудесного праздника Нового года Озерский театр драмы и комедии «Наш дом» приготовил зрителям подарок! На сцене театра состоится премьера спектакля «Золушка» по пьесе драматурга Евгения Шварца.

Это волшебная сказка, которая заставляет верить в чудо и учит, что добро всегда побеждает зло.

Регистрация с 11-00, Шахматный клуб

Новогодний турнир по шахматам (блиц). Турнир проводится по швейцарской системе. Контроль времени 5 минут +3 секунд добавление каждому участнику за каждый ход.

14-00 ДК «Маяк»

Новогодний праздник хора «Гармония»(0+)

Челябинск

22 декабря Площадь Революции

Тематика ледового городка будет театральная, потому что 2019 год объявлен Годом театра. На площади Революции установят ледяные скульптуры Гамлета, Мальвины, Буратино, Пьеро, шутов и других, а еще появятся карета и даже дворец. Ну и, конечно, горки. Их будет две — одна высокая, семиметровая, а вторая поменьше, но зато с двумя скатами.

23 декабря

14-00 «Кировка», встреча у «Нулевой версты»

Шествие неравнодушных жителей Челябинска и Челябинской области

14-00 Алое поле

Костюмированный праздник посвящён дню воинской славы России - взятию турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием А.В. Суворова в 1790 году. Помимо сцен подготовки к бою и штурма, зрителям продемонстрируют быт походного лагеря русских войск.

Екатеринбург

Все выходные:

Пассаж

на площадке Центрального Универмага «Пассаж» (1 уровень) раскинется грандиозная ярмарка фермерских продуктов «Новогоднее Застолье на Планете сыра»!!! Здесь будет все, что нужно в новогоднюю ночь для праздничного гурманского стола, для корпоративного пира с коллегами, для подарков близким и партнерам – ремесленные хлеб и сыры, настоящие фермерские колбасы, свежая форель, самолепные пельмени, гуси и раки, красивые подарочные пряники, конфеты ручной работы..и т.д.

Плотинка, Горького 4а

Целых два дня Новогодний семейный Арт-фестиваль ФАКТУРА, главным ядром которого станет грандиозная Ярмарка подарков ручной работы, сказочных украшений, авторской одежды, вкусностей и праздничного декора.

С 10 до 20ч Екатеринбург-Экспо

СуперЁлка — это главная новогодняя ёлка Свердловской области! И самый большой на Урале парк развлечений для всей семьи!

В этом году проект посвящен супер героям народных сказок. Только здесь вы встретитесь с супер героями, богатырями и любимыми сказочными персонажами

С 18 до 22ч Многочисленные площадки в центре Екатеринбурга

можно будет увидеть световые инсталляции и видео-перформансы от отличных современных художников, как местных, так и интернациональных — в этом году принять участие планируют художники из Германии, Туниса, Польши и Италии.

Александра Лебедева