Крепкие морозы на фоне высокого давления продержатся несколько дней

В ближайшие несколько дней в Челябинской области сохранится погода выраженного спастического типа – крепкие морозы на фоне высокого атмосферного давления.

Как сообщили в Челябинском Гидрометцентре, минувшей ночью столбик термометра опускался до отметки минус 34 градусов. Атмосферное давление составило 758 миллиметров ртутного столба, что на десять с лишним единиц превышает норму.

При повышенном атмосферном давлении неважно чувствуют себя люди, страдающие болезнями сердца и сосудов, перенесшие сосудистые катастрофы, склонные к спастическим реакциям. Риск спастических реакций многократно возрастает при выходе из теплого помещения на мороз.

По прогнозам в ближайшие трое суток в регионе сохранится морозная погода на фоне повышенного атмосферного давления. В ночь на вторник столбик термометра опустится до минус 28-31 градуса. Со среды давление начнет падать и к субботе будет почти на десяток единиц меньше нормы.

Понижение атмосферного давления так же может привести к ухудшению самочувствия людей с патологиями сердца и сосудов. Хуже всего придется тем, кто перенес сосудистые кризы, страдающим как гипертонией, так и гипотонией, вегето-сосудистой дистонией, ишемической болезнью сердца, атеросклерозом сосудов головного мозга, нарушениями сердечного ритма.

С четверга ожидается снег, влажность воздуха повысится. При такой погоде могут обостриться хронические заболевания бронхов и легких, суставов и позвоночника.

http://uralpress.ru/news/sreda-obitaniya/krepkie-morozy-na-fone-vysokogo-davleniya-proderzhatsya-neskolko-dney