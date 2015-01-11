В Челябинской области проведут ликбез по обращению с ТБО

Жителям Челябинской области досконально разъяснят суть новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами, которая начнет действовать с первого января 2019 года. Ликбезом займутся депутаты-единороссы регионального собрания в рамках проекта «Чистая страна». Они же и проконтролируют ход реформы.

«Депутаты фракции «Единая Россия» готовы вести разъяснительную работу среди избирателей своих округов. Новая схема должна быть понятна для населения, должна работать без сбоев», - отметил лидер южноуральских единороссов, спикер Владимир Мякуш.

Напомним, в ходе ежегодной пресс-конференции Президент РФ Владимир Путин выделил две первоочередных задачи в области обращения с мусором: ликвидацию незаконных свалок и строительство индустрии переработки. Он также добавил, что в России должны создаваться условия для раздельного сбора бытовых отходов и поставил задачу построить как минимум 200 мусороперерабатывающих заводов в России до 2024 года.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский подчеркнул, что регион действует в верном направлении. В сентябре 2018 года в центре Челябинска была закрыта крупнейшая свалка, которую планировали закрыть еще в 1989 году. По мнению главы региона, это решение положительно скажется на общей экологической обстановке областного центра. «Считаю важным ставить перед собой задачу перехода на раздельный сбор мусора, качественный переход на новую схему обращения с отходами должен этому поспособствовать», - подчеркнул Борис Дубровский.

С нового года Челябинская область начнет готовиться и к постепенному переходу к раздельному сбору мусора. Обязанность по созданию условий для раздельного сбора мусора и последующей утилизации возложена на муниципалитеты. На площадках будут устанавливать три вида контейнеров – для влажных, сухих и опасных отходов. Уже закуплено более тысячи контейнеров.

Кроме того, в этом году из федерального бюджета выделено 113 миллионов рублей на создание мусоросортировочного комплекса в Снежинске, Карабаше, Сатке и Трехгорном. В следующем году такие же комплексы появятся в Аше и Усть-Катаве. Также в Челябинском кластере планируется создание нового полигона с мусороперерабатывающим комплексом в районе поселка Чишма.

Контроль за переходом в регионе на новую систему будет осуществляться в рамках проекта «Чистая страна», координатором которого является председатель комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Кроме того, будут взяты на контроль и другие направления проекта, которые касаются рекультивации свалок, внедрения передовых практик, связанных с отходами в части раздельного накопления мусора и его переработки. Контроль над реализацией этих задач также возьмет на себя партийный проект.

http://uralpress.ru/news/sreda-obitaniya/v-chelyabinskoy-oblasti-provedut-likbez-po-obrashcheniyu-s-tbo