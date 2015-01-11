Измени свой город к лучшему. Идеи южноуральских школьников будут воплощать по всей России

Где построить стадион, какие памятники отреставрировать в первую очередь и когда заняться обустройством сквера? Эти серьезные вопросы теперь успешно решают не только взрослые, но и дети.

В Челябинской области подвели итоги конкурса социальных проектов.

“Сквер здоровья” рядом с детским отделением горбольницы – в Карабаше. Спортивная площадка – на территории школы в Кыштыме. Благоустроенный мемориал памяти героев Великой Отечественной войны – в Варненском районе. Это лишь малая часть того, что было сделано за два года по проектам южноуральских школьников.

“Мы сегодня хотим представить вам один из наших проектов, который уже благополучно существует и приносит, как нам кажется, гигантские результаты на территориях. Называется “Измени свой город к лучшему”, – говорит Анна Шабарова, вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности АО “Русская медная компания”.

На конкурсе, который проходит при поддержке Российского министерства труда и социального развития, проект “Измени свой город к лучшему” Русской медной компании стал первым в стране. И вот новое достижение.

“Русская медная компания стала финалистом в номинации “Развитие местных сообществ”. Наши идеи заинтересовали общественность, крупный бизнес, они приняты к вниманию, приняты к воспроизводству на других территориях России”, – отмечает Анна Шабарова, вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности АО “Русская медная компания”.

А это значит, что воплощать в жизнь идеи южноуральских школьников будут по всей России. На форуме “Пипл Инвестор”, организованном Ассоциацией менеджеров, собралось более 300 представителей компаний из разных городов страны.

“Объединяя бизнес, мы даем возможность говорить о лучших практиках. Социальная ответственность – это твоя успешная деятельность, это коммуникация с сотрудниками, работа с сотрудниками, забота об их здоровье и выстраивание партнерских отношений, чем кстати, успешно занимается и Русская медная компания”, – говорит Вадим Ковалёв, первый заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров.

В 2018 году на реализацию социальных проектов, школьники получили более двух с половиной миллионов рублей.

https://www.cheltv.ru/izmeni-svoj-gorod-k-luchshemu-idei-yuzhnouralskih-shkolnikov-budut-voploshhat-po-vsej-rossii/