ГИБДД и «УКС-Озёрск» подарили новогоднее настроение жителям города!

Мороз не помешал ГИБДД и компании "Уральские кабельные сети-Озёрск" провести, ставшую уже традиционной, предновогоднюю акцию!

Вот уже около 10-ти лет известный ведущий Владимир Зырянов и журналистка Александра Лебедева вместе с сотрудниками Госавтоинспекции выходят на одну из городских улиц и поздравляют автовладельцев Озёрска с наступающим Новым годом и дарят подарки от спонсоров и партнёров.

В этом году главным спонсором выступила компания "УКС-Озёрск", предоставившая подарочные сертификаты. Развлекал участников акции развесёлый кот Уксик - символ компании!

На вопрос, что бы автолюбители пожелали озерчанам в наступающем году, помимо уже привычных "ни гвоздя, ни жезла", прозвучала и особая просьба к мужчинам, мужьям, которые всегда должны оставаться на связи и, в случае чего, приходить на помощь попавшим в дорожную передрягу автоледи.

Многие из тех, кого под видом проверки документов останавливали инспекторы ГИБДД (кстати сказать, один из них был в наряде Деда Мороза) благодарили за главный подарок - новогоднее настроение, которое, к сожалению, многие совсем не ощущают...

Стоит также отметить, что особую роль в мероприятии сыграли и юные инспекторы, которые подарили каждому участнику светоотражающий значок и просили водителей быть внимательнее на дорогах!

Между тем, по словам и.о. инспектора по пропаганде безопасности дорожного движения, лейтенанта полиции Вероники Вавиловой, последние проверки на наличие детских удерживающих устройств показали, что озёрские водители к вопросу перевозки подрастающего поколения стали относиться более серьезно, чем в предыдущие годы.

Здесь стоит обнародовать статистику за этот год:

За прошедший период 2018 года в Озерском городском округе произошло 673 ДТП с материальным ущербом, из них 56 с пострадавшими, 4 ДТП с участием несовершеннолетних.

Выявлено 8621 правонарушение ПДД. Выявлено нарушений правил перевозки детей - 286.

Задержано за управление тс в нетрезвом состоянии или отказавшихся от прохождения освидетельствования - 229. Без прав или лишённые такого права - 344.

Выявлено нарушений пдд детьми - 218.

Александра Лебедева