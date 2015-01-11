На федеральных трассах Челябинской области усилено патрулирование в связи с морозами

В связи с низкими температурами воздуха на федеральных трассах в Челябинской области ведётся патрулирование силами подрядных организаций.
Как сообщили в пресс-службе УпрДор «Южный Урал», вчера ночью на отдельных участках дорог подмораживало до минус 35 градусов.
За прошедшие сутки выявлено около 10 случаев вынужденной остановки, в 5 из них оказана помощь силами подрядных организаций и привлечённых организаций.
Так, на 75 километре федеральной автодороги трассе А310 (Челябинск- Троицк) у автомобиля DAF отказал двигатель. Подрядная организация Упрдора «Южный Урал» при содействии ГИБДД и МЧС оказала помощь водителю.
«Дорожные мастера останавливаются возле каждого автомобиля, который припарковался на обочине», - отмечают в УпрДор. Водителям, чьи автомобили не справились с суровыми морозами, оказывалась необходимая помощь.
Дорожники советуют водителям, которые едут по федеральным дорогам Челябинской и Курганской областей, сообщать о проблеме на дороге, о терпящем бедствие автомобиле, других вопросах, связанных с деятельностью ФКУ, по телефону горячей линии ФКУ Упрдор «Южный Урал» - 8 800 222-27-48. Звонки принимаются в любое время суток.
http://uralpress.ru/news/obshchestvo/na-federalnyh-trasah-chelyabinskoy-oblasti-usileno-patrulirovanie-v-svyazi-s
Ключевые теги: федеральные трассы, Упрдор, патрулирование, морозы, помощь.
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