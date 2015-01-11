На федеральных трассах Челябинской области усилено патрулирование в связи с морозами

В связи с низкими температурами воздуха на федеральных трассах в Челябинской области ведётся патрулирование силами подрядных организаций.

Как сообщили в пресс-службе УпрДор «Южный Урал», вчера ночью на отдельных участках дорог подмораживало до минус 35 градусов.

За прошедшие сутки выявлено около 10 случаев вынужденной остановки, в 5 из них оказана помощь силами подрядных организаций и привлечённых организаций.

Так, на 75 километре федеральной автодороги трассе А310 (Челябинск- Троицк) у автомобиля DAF отказал двигатель. Подрядная организация Упрдора «Южный Урал» при содействии ГИБДД и МЧС оказала помощь водителю.

«Дорожные мастера останавливаются возле каждого автомобиля, который припарковался на обочине», - отмечают в УпрДор. Водителям, чьи автомобили не справились с суровыми морозами, оказывалась необходимая помощь.

Дорожники советуют водителям, которые едут по федеральным дорогам Челябинской и Курганской областей, сообщать о проблеме на дороге, о терпящем бедствие автомобиле, других вопросах, связанных с деятельностью ФКУ, по телефону горячей линии ФКУ Упрдор «Южный Урал» - 8 800 222-27-48. Звонки принимаются в любое время суток.

http://uralpress.ru/news/obshchestvo/na-federalnyh-trasah-chelyabinskoy-oblasti-usileno-patrulirovanie-v-svyazi-s