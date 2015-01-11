Полицейские спасли 12 замерзающих водителей на трассах в Челябинской области

Сотрудники областного полка ДПС оказали помощь 12 водителям на трассах в Челябинской области – в сложной ситуации оказались восемь дальнобойщиков, три водителя «легковушек» и 10 пешеходов.

На участке трассы Москва – Челябинск в Ашинском районе заглох автомобиль Scania. На морозе устранить поломку не удалось. Инспекторы ДПС доставили водителя к придорожному кафе и вызвали грузовой эвакуатор.

У водителя из Перми на автодороге Челябинск – Екатеринбург в автомобиле Volvo замерзла солярка. Полицейские помогли согреть автомобиль и оказали помощь водителю. Только на этой трассе аналогичная помощь понадобилась еще двум водителям большегрузов. На Курганской трассе у водителя «КамАЗа» закончилось топливо. Сотрудники ДПС помогли решить проблему, уже через час он поехал дальше. +

В Красноармейском районе заложниками морозной погоды стали муж и жена, их автомобиль встал на трассе недалеко от деревни, где они живут. Людей напоили горячим чаем, согрели в патрульном автомобиле и доставили домой.

Госавтоинспекция обращается к водителям транспортных средств! При движении на дальние расстояния важно быть предельно осторожными, иметь с собой теплые вещи, питание и заправленный автомобиль.

https://dostup1.ru/society/Politseyskie-spasli-12-zamerzayuschih-voditeley-na-trassah-v-Chelyabinskoy-oblasti_112361.html