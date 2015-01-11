Следователи озерской полиции закончили расследование уголовного дела по факту угона, совершенного группой лиц

Как установило следствие в ночь с 5 на 6 октября в состоянии алкогольного опьянения двое жителей Озерска, 1998 и 2000 годов рождения, совершили одну попытку и два угона транспортных средств.

Первый автомобиль ВАЗ -21013, в который проникли угонщики, стоял во дворе дома № 45 по пр. Победы. Однако завести транспортное средство не смогли, после чего они отправились дальше.

У дома № 6 на Привокзальном переулке путем повреждения замка двери и замыкания проводов зажигания обвиняемые совершили угон автомобиля ВАЗ-2107. Уехать далеко они не смогли, как им показалось, было неисправно сцепление. Угнанную машину они бросили в одном из дворов по ул. Кирова.

В ВАЗ-21043, стоявший во дворе дома № 2 по пр. Ленина, злоумышленники проникли путем выдавливания ветрового стекла водительской двери. Заведя «четверку», угонщики выехали из города и поехали в сторону Челябинска. Не доезжая до Аргаяша, они были остановлены инспекторами ДПС, после чего были задержаны сотрудниками озерской полиции.

Следственный отдел Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск окончил расследование уголовных дел по п. «а» ч. 2 ст. 166 Уголовного Кодекса Российской Федерации (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон), совершенное группой лиц по предварительному сговору), санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 7 лет.

В настоящее время дело направлено в прокуратуру для решения вопроса о направлении в суд с утвержденным обвинительным заключением.