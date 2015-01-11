Россиянам дали рекомендации по выбору ингредиентов для салата «Оливье»

Эксперты Роскачества в преддверии Нового года рассказали, как выбрать качественные ингредиенты для «Оливье».

Советы по выбору ингредиентов опубликованы на сайте Роскачества. По словам экспертов, самая вкусная докторская колбаса обернута в натуральные оболочки. «В таких оболочках колбасу сначала подвергают обжарке с дымом, при этом образуются дополнительные вкусовые и ароматообразующие вещества, часть воды из фарша теряется, а вкус получается гармоничным и хорошо выраженным», — рассказала доктор технических наук Анастатия Семенова. Состав колбасы должен быть прост: говядина, свинина, яйца, соль, молоко и специи. Также изделие может содержать нитрит натрия и крахмал.

При выборе картофеля для салата необходимо обратить внимание на его внешний вид. Так, клубни должны быть целыми и сухими, а кожура — желтой. Картофель может иметь порезы или трещины, но их глубина должна составлять не более 10 миллиметров в длину.

При выборе зеленого горошка эксперты советуют обращать внимание на дату производства. Консервы из свежих бобов в России изготавливают с конца мая до конца июля. В остальное время товар производят из сублимированного или быстрозамороженного гороха, что сказывается на вкусе.

Вкус и запах маринованных огурцов должен быть приятным, умеренно соленым, с ароматом пряностей. Эксперты предостерегают от выбора продукта с мутным рассолом и вздутой крышкой.

Настоящий майонез должен был сделан из яиц и растительного масла, отметили специалисты. Товар, в составе которого есть только натуральные консерванты, может храниться не более двух недель. Эксперты Роскачества советуют следовать рекомендациям и выбирать проверенную продукцию.

http://echochel.ru/news/2018/12/27/77911/