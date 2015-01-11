В Челябинске новому году радуются всё больше молодежь и богачи

Челябинские социологи радуются тому, что многие опрошенные ими горожане (43,7 процента) наступающий 2019 год встречают с хорошим настроением, с чувством оптимизма.

Однако по сравнению с прошлым годом число позитивно настроенных челябинцев снизилось на 12,8 процентных пункта. Вместе с тем доля оптимистов в преддверии нового года все-таки оказалась больше, чем на исходе 2016-го. Как отмечают в лаборатории прикладной политологии и социологии челябинского филиала РАНХиГС, в этой группе респондентов преобладают молодые горожане в возрасте от 18-ти до 30-ти лет, по роду занятий - студенты, челябинцы с высшим образованием, со средним и выше среднего уровнями доходов.

Практически каждый третий опрошенный житель Челябинска (38,3 процента) ответили, что накануне нового года не испытывают ни особенного эмоционального подъема, ни негативных эмоций. Так чаще остальных отвечали респонденты среднего возраста, от 30-ти до 50-ти лет, с общим средним, специальным и неполным высшим образованием, по роду занятий - наемные работники.

С плохим настроением и пессимизмом думают о 2019 годе 16,7 процента горожан. Это на 7,5 процентных пункта больше, чем в прошлом году. Как правило, такую оценочную позицию выбирали для ответа на вопрос женщины, горожане старше 50 лет, по социальному положению – неработающие пенсионеры и челябинцы с уровнем материальной обеспеченности ниже среднего – те, кто характеризует собственное материальное положение вариантами ответа «денег хватает только на питание».

Кроме прочего, социологи отмечают, что с каждым годом в столице Южного Урала становится все меньше тех, кто затрудняется ответить на вопрос о своих эмоциях относительно нового года.

Подводя итог исследования, социологи резюмируют, что челябинцы с оптимистичным настроем по-прежнему остаются в большинстве. Однако, как можно увидеть, ряды их редеют. Данная тенденция несколько огорчает и является свидетельством турбулентности экономических и социальных процессов в современной России. Вместе с тем, опросы ВЦИОМ демонстрируют схожие тенденции: в канун 2019 года 49 процентов россиян чувствуют радость и ожидание перемен к лучшему, 27 - спокойствие и уверенность. Однако в уходящем году россияне стали чаще испытывать негативные эмоции: рост усталости произошел с восьми до 19-ти процентов, волнения - с десяти до 15-ти процентов, грусти - с четырех до десяти процентов, разочарования - с трех до десяти процентов.

Тем не менее, в челябинском филиале РАНХиГС надеются, что уже через год, к моменту следующего нашего опроса, позитивно настроенных жителей столицы Южного Урала станет гораздо больше, и это, в свою очередь, станет прямым следствием улучшения социально-экономической ситуации в стране и регионе.

http://uralpress.ru/news/obshchestvo/v-chelyabinske-novomu-godu-raduyutsya-vse-bolshe-molodezh-i-bogachi