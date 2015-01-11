Символика снежинского ядерного центра вернулась из космоса

В канун Нового года символика РФЯЦ – ВНИИТФ вернулась из космического путешествия – флаг, вымпелы и конверт передал в «запретку» Герой России, космонавт Роскосмоса, командир 55/56-й международной космической экспедиции Олег Артемьев, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Во время поездки в Москву я посетил Звездный городок, чтобы поздравить Олега Артемьева с предстоящим днем рождения и наступающим Новым годом. Олег Германович вручил символику нашего предприятия, отметив, что был рад сотрудничеству. Я сообщил Олегу Артемьеву, что он избран Почетным гражданином Снежинска. Космонавт был приятно удивлен и пообещал еще раз приехать в город», − рассказал замдиректора ядерного центра Вадим Абакулов.

Атрибутика находилась на орбите с 23 марта по 4 октября, о чем свидетельствуют печати станции и экипажа. Также Олег Артьемьев вернул и неофициальный символ нашего города – Снежика, который в полете выполнял функции индикатора невесомости.

Напомним, Олег Артемьев побывал в Снежинске в 2016 году. Он провел несколько встреч со школьниками, студентами и научными работниками ядерного центра. Тогда же космонавт пообещал доставить на околоземную орбиту символы города и градообразующего предприятия. В ноябре 2018 года решением собрания депутатов Снежинского городского округа Олегу Артемьеву за высокие заслуги перед страной, укрепление дружбы и сотрудничества города Снежинска с космическим отрядом Роскосмоса было присвоено звание Почетного гражданина города. В пятницу, 28 декабря, Олегу Артемьеву исполняется 48 лет.

Вторая космическая экспедиция Олега Артемьева стартовала в марте 2018 года. В рамках российской части программы 16 августа космонавты Олег Артемьев и Сергей Прокопьев совершили выход в открытый космос. Продолжительность их пребывания за пределами МКС составила 7 ч 46 мин. Кроме того, члены экспедиции провели около 60 различных научно-прикладных исследований, среди экспериментов: «БТН-Нейтрон» (изучение потоков быстрых и тепловых нейтронов), «Дубрава» (мониторинг лесных экосистем), «Ураган» (снижение ущерба и ликвидация последствий природных и техногенных катастроф) и др. Экспедиция МКС-55/56 завершилась 4 октября.

https://dostup1.ru/society/Simvolika-RFYaTs--VNIITF-vernulas-iz-kosmicheskogo-puteshestviya_112401.html