Январь в Челябинской области будет морозным и снежным

Первый месяц 2019 года традиционно обещает быть морозным и снежным.

По прогнозам gismeteo, в январские каникулы днем столбик термометра покажет минус 10-16 градусов, возможен небольшой снег. В первую рабочую неделю ожидается потепление до минус 2-8 градусов.

Во второй половине месяца, ближе к Крещению, возможны морозы до минус 26-30 градусов и сильные снегопады. В конце месяца дневные температуры составят минус 15-20 градусов, небольшой снег.

По данным гидрометцентра, в челябинской области средняя температура воздуха в январе составляет минус 15-17 градусов. В теплые годы она повышается до минус 8-9 градусов, в холодные – опускается до минус 26-28 градусов. В течение месяца могут наблюдаться оттепели и сильные морозы. Абсолютный максимум температуры воздуха при оттепели составляет плюс 2-7 градусов, в Челябинске – плюс 4 градуса. Абсолютный минимум температуры воздуха при установлении морозов составляет минус 42-52 градуса, в Челябинске – минус 48 градусов.

В течение 15-18 дней на всей территории области в январе светит солнце. В северной половине области выпадает 25-33 мм осадков. На остальной территории количество выпавших осадков составляет 14-19 мм.Высота снежного покрова к концу января составляет в среднем 15-25 см, в горных районах – 35-42 см. В снежные зимы высота снега может достигать 50-60 см, в горах – до 100 см. В малоснежные зимы высота снежного покрова колеблется в пределах 3-7 см, в горах – до 14 см.

Январь — середина зимы и начало года. Русские народные названия января — «просинец», «студенец», «перезимье», «перелом зимы». В январе самым торжественным и одновременно радостным является праздник Рождества Христова (Рождества) и следующие за ним святки с 7 по 17 января. Святки соединили в себе и древние языческие обряды, и христианские.

В народе отмечали: если январь сухой, морозный, и вода в реках сильно убывает, то лето будет жарким и сухим. Если в январе висит много частых и длинных сосулек, то урожай этого года будет хорошим.

http://uralpress.ru/news/sreda-obitaniya/yanvar-v-chelyabinskoy-oblasti-budet-moroznym-i-snezhnym