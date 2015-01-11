Под Новый год на Южном Урале будет морозно и снежно

В ближайшие два дня в Челябинской области продолжит идти снег, а ночью вернутся крепкие морозы.

В воскресенье, 30 декабря, синоптики прогнозируют в регионе небольшой снег, ночью столбик термометра опустится до минус 17 – 22 градусов, днем также будет морозно – ожидается до -18 за окном.

Последний день уходящего года тоже не будет теплым. 31 декабря возможны небольшие осадки, гололедица. Погода будет облачной, а ночью похолодает до минус 27. Днем ожидается не выше 13-18 градусов со знаком минус.

В южноуральской столице снегопадов в эти дни не прогнозируют. По сведениям Челябинского Гидрометцентра, в ночь на воскресенье в городе будет 22 градуса мороза, днем не выше -17. В новогоднюю ночь мороз окрепнет – до минус 25. Собираясь на прогулку днем, учитывайте, что на улице будет 15- 17 градусов холода.

https://www.cheltv.ru/pod-novyj-god-na-yuzhnom-urale-budet-morozno-i-snezhno/