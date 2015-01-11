Новогодняя афиша для озёрской ребятни!

С наступающим Новым годом поздравляем маленьких озерчан и предлагаем спланировать свои каникулы с понедельника по пятницу с помощью нашей афиши!

Все праздники:

Глк «Егоза»: горнолыжные трассы, прокат инвентаря, тюбинг, кафе, мангальные зоны

Детский парк ждёт своих маленьких друзей!

Современная ШКОЛА дополнительного образования.

Общайся на АНГЛИЙСКОМ ЛЕГКО И СВОБОДНО;

ПОДГОТОВКА к школе (4-6 лет)

СКОРОЧТЕНИЕ и развитие памяти и внимания

Пиши ГРАМОТНО И КРАСИВО.

МАТЕМАТИКА: СКЛАДЫВАЙ, ВЫЧИТАЙ, ДЕЛИ И УМНОЖАЙ легко в уме.

Работаем с особенными детьми и взрослыми

пр. Карла-Маркса д 23 А (торговый центр Наш Мир), и Герцена 9

тел 8(922)71-33-711, 8(982)286-88-86

По 5 января ДК «Маяк» 12-00

Сказка-балет «Девочка и облако»(0+)

31 декабря

11-00 Театр драмы и комедии «Наш дом»

«Золушка» (5+)

1 января

12-00 ЦРОФП «Гагарин», ПКиО

«Забег обещаний» - это бесплатный забег для всех, который проходит 1 января в 12:00 по местному времени по всей России! Бежим дистанцию 2019 м. Кто не хочет ограничиваться 2 км, может пробежать дополнительно и более длинную дистанцию. Один из атрибутов забега - это шапочка деда мороза, поэтому не забываем подготовить амуницию

2 января

11-00 Театр драмы и комедии «Наш дом»

«Золушка» (5+)

16-00 Театр драмы и комедии «Наш дом»

«Солнышко и снежные человечки» (2+)

3 января

14 и 18-00 ДК им.А.С.Пушкина

Сказочный квест «Тайна зимнего леса»

4 января

11-00 Театр драмы и комедии «Наш дом»

«Золушка» (5+)

Александра Лебедева