Новогодняя афиша для озёрской ребятни!

С наступающим Новым годом поздравляем маленьких озерчан и предлагаем спланировать свои каникулы с понедельника по пятницу с помощью нашей афиши!
Все праздники:
Глк «Егоза»: горнолыжные трассы, прокат инвентаря, тюбинг, кафе, мангальные зоны
Детский парк ждёт своих маленьких друзей!
Современная ШКОЛА дополнительного образования.
Общайся на АНГЛИЙСКОМ ЛЕГКО И СВОБОДНО;
ПОДГОТОВКА к школе (4-6 лет)
СКОРОЧТЕНИЕ и развитие памяти и внимания
Пиши ГРАМОТНО И КРАСИВО.
МАТЕМАТИКА: СКЛАДЫВАЙ, ВЫЧИТАЙ, ДЕЛИ И УМНОЖАЙ легко в уме.
Работаем с особенными детьми и взрослыми
пр. Карла-Маркса д 23 А (торговый центр Наш Мир), и Герцена 9
тел 8(922)71-33-711, 8(982)286-88-86
По 5 января ДК «Маяк» 12-00
Сказка-балет «Девочка и облако»(0+)
31 декабря
11-00 Театр драмы и комедии «Наш дом»
«Золушка» (5+)
1 января
12-00 ЦРОФП «Гагарин», ПКиО
«Забег обещаний» - это бесплатный забег для всех, который проходит 1 января в 12:00 по местному времени по всей России! Бежим дистанцию 2019 м. Кто не хочет ограничиваться 2 км, может пробежать дополнительно и более длинную дистанцию. Один из атрибутов забега - это шапочка деда мороза, поэтому не забываем подготовить амуницию
2 января
11-00 Театр драмы и комедии «Наш дом»
«Золушка» (5+)
16-00 Театр драмы и комедии «Наш дом»
«Солнышко и снежные человечки» (2+)
3 января
14 и 18-00 ДК им.А.С.Пушкина
Сказочный квест «Тайна зимнего леса»
4 января
11-00 Театр драмы и комедии «Наш дом»
«Золушка» (5+)
Александра Лебедева