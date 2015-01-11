Под Озерском загорелся грузовой поезд

Сотрудники МЧС потушили пожар на грузовом поезде, который загорелся вечером 4 января неподалеку от Озерска.

«В пятницу, в 19.40 (мск) на станции Бижиляк загорелся локомотив поезда № 3830, который следовал по маршруту Новогорный – Челябинск. Площадь возгорания составила 40 кв. м. Поезд состоял из 31 вагона со щебнем. Пожар в настоящий момент потушен», – сообщил ТАСС собственный источник.

В результате пожара никто не пострадал.

https://dostup1.ru/accident/Poz-Ozerskom-zagorelsya-gruzovoy-poezd_112520.html