Под Озерском загорелся грузовой поезд

Сотрудники МЧС потушили пожар на грузовом поезде, который загорелся вечером 4 января неподалеку от Озерска.
«В пятницу, в 19.40 (мск) на станции Бижиляк загорелся локомотив поезда № 3830, который следовал по маршруту Новогорный – Челябинск. Площадь возгорания составила 40 кв. м. Поезд состоял из 31 вагона со щебнем. Пожар в настоящий момент потушен», – сообщил ТАСС собственный источник.
В результате пожара никто не пострадал.
https://dostup1.ru/accident/Poz-Ozerskom-zagorelsya-gruzovoy-poezd_112520.html
Ключевые теги: пожар, Бижеляк, МЧС, поезд.
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