Застывшая сказка: Ледовый городок в Екатеринбурге!

В центре Екатеринбурга, на площади 1905 года, вырос сказочный «бажовский лес». Главные объекты - ледовые скульптуры, а основными развлечениями являются аттракционы, снежно-ледовые домики, горки и лабиринты. В 2019 году отмечается 140-летие со дня рождения Павла Бажова - автора знаменитых уральских сказов, поэтому все ледяные композиции посвящены его творчеству.

В декабре в столицу Урала приезжали 10 команд – участников фестиваля ледовых скульптур из разных городов России – из Салехарда, Москвы, Якутска, Новоуральска, Екатеринбурга. Каждая из команд создала на площади свою ледовую композицию. Некоторые скульптуры выглядят оригинально и называются необычно. Например, "Андрюша - мастер на Гумёшках, или настоящая цена Медной Горы". Авторская концепция может быть разной, но, безусловно, высочайший уровень мастерства ледовых зодчих вызывает восхищение. На строительство ушло 650 кубов льда.

Через всю территорию ледового городка проходит 90-метровая конструкция – Великий Полоз, которая вечером подсвечивается. Центр площади украшают живая 20-метровая ель и несколько елей пониже. Горки построены разные – одна высокая, остальные горки поменьше, для маленьких посетителей. Скаты на горках сделаны грамотно, плавно, без резких переходов, кататься на них безопасно, но в дневное время придется отстоять небольшую очередь – желающих кататься много. На площади установлен большой экран, на котором мелькают герои диснеевских и отечественных мультфильмов. Для любителей фотосессий организована фотозона с новогодними персонажами, за плату. На самом деле прекрасных фонов для фотографий в ледяном царстве много, было бы желание фотографироваться.

Не забыли организаторы и про ярмарочные ряды внутри ледового городка. Домики-палатки продавцов сувениров, сладостей и чая-кофе расположились по кругу. Желающим получить порцию адреналина предлагают прокатиться на аттракционах. Цена вопроса – от 30 до 150 рублей.

Городок открыт для посещения с 11.00 до 22.00. Полюбоваться великолепными объектами самой короткоживущей архитектуры можно будет до 27 января.

Текст и фото: Наталья Колянова