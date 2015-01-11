В Челябинской области продолжается конкурс селфи-маршрутов по красотам и чудесам региона

В Челябинской области продолжается конкурс селфи-маршрутов по достопримечательностям региона. Южноуральцы под хэштегом #Love_South_Urals выкладывают во “Вконтакте” серии снимков из разных городов региона: Сима, Пласта, Озерска, Усть-Катава, Чебаркуля и других. Каждая фотография сопровождается небольшой аннотацией, рассказывающей о том или ином интересном месте Южного Урала. Организаторы отмечают, что следует поторопиться, ведь принять участие в конкурсе можно только до 13 января.

— Цель Конкурса – привлечь внимание широкой общественности к туристическим возможностям Челябинской области за счёт создания и активного распространения фотографий, фоторепортажей и т.д. в социальных сетях на некоммерческой основе, — говорят организаторы.

Напомним, что организатором конкурса выступил региональный "Центр развития туризма". Проект посвящен 85-летию со дня основания Челябинской области, эта дата празднуется 17 января. Желающие принять участие должны сделать 10 селфи на фоне различных достопримечательностей, но с учетом, что их можно обойти за один день путешествия. Свой фото-маршрут необходимо выложить в соцсеть с одним постом с хэштегом #Love_South_Urals.

Победителей выберет компетентное жюри в составе представителя "Центра развития туризма Челябинской области", представителя редакции "Хороших новостей", а также известных ураловедов: Павла Распопова и Андрея Любушкина. Итоги огласят 22 января.

https://hornews.com/news/v_chelyabinskoy_oblasti_prodoljaetsya_konkurs_selfi-marshrutov_po_krasotam_i_chudesam_regiona_/