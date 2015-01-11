Евгений Малкин перечислил 4 млн рублей в помощь пострадавшим землякам в Магнитке

Российский хоккеист Евгений Малкин, «Питтсбург Пингвинз» и «Металлург» помогут пострадавшим после обрушения подъезда в Магнитогорске.

В среду, 9 января, Малкин перечислил на официальный банковский счет, предназначенный для сбора пожертвований пострадавшим, сумму, эквивалентную 4 млн рублей, а хоккеисты «Питтсбург Пиггвинз» проводят отдельный сбор средств, которые будут направлены на соответствующий банковский счет в скором времени.+

Игроки, тренеры и руководители магнитогорского «Металлурга» также в собирают деньги, помощь будет направлена пострадавшим адресно.

Напомним, в первых числах января Евгений Малкин поддержал жителей Магнитогорска, выйдя на встречу регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» в коньках, на которых от руки маркером были написаны две фразы: «Магнитогорск, мы с тобой» и «Магнитогорск в моем сердце».

Ранним утром 31 декабря в Магнитогорске обрушились перекрытия в одном из подъездов жилого дома. Погибли 39 человек. Приоритетной версией причин ЧП называется взрыв бытового газа.

https://dostup1.ru/society/Evgeniy-Malkin-perechislil-4-mln-rubley-na-pomosch-postradavshim-zemlyakam-v-Magnitke_112578.html