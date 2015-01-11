Дубровский поручил проверить все дома с газовым оборудованием на Южном Урале

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский распорядился проверить внутриквартирное газовое оборудование во всех городах и районах региона.

«Эта работа должна быть организована качественно. Если есть нарушения, они должны быть незамедлительно устранены», – подчеркнул Борис Дубровский.

В среду, 9 января, в Магнитогорске проводится проверка внутриквартального газового оборудования в подъездах с 1 по 4 и с 9 по 12 дома164 по проспекту Карла Маркса.

Напомним, рано утром 31 декабря 2018 года в Магнитогорске, по предварительным данным, в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов 10-этажного жилого дома. Сотрудники МЧС завершили спасательную операцию 3 января, из-под завалов были извлечены тела 39 человек. В первые часы после трагедии были эвакуированы 18 человек, еще шестерых, том числе двоих детей, спасли, разбирая завалы.

Добавим, что приоритетной версией СК является взрыв бытового газа, следов взрывчатых веществ на месте трагедии обнаружено не было. Пострадавший от разрушения дом планируется разделить на два, владельцы разрушенных и непригодных для проживания квартир получат новое жилье.

https://dostup1.ru/society/Dubrovskiy-poruchil-proverit-vse-doma-s-gazovym-oborudovaniem-na-Yuzhnom-Urale_112581.html