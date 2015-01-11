Подарили детям душевное тепло и ощущение чуда

Зимние праздники стали отличным поводом порадовать тех, кому это особенно необходимо: сказка пришла к воспитанникам учреждения социальной защиты и детям одного из общежитий.

25 декабря в рамках новогодней акции "День добрых дел" участники волонтерского отряда "Озерская Дружина" Озерского технического колледжа вместе с куратором Землянской А.С. и другими педагогами колледжа побывали в МБУ "Центр помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей".

Готовясь к встрече, ребята-добровольцы подобрали и на месте провели различные игры. Например, игра "Я ещё тот актёр" была направлена на развитие актёрского мастерства, умение работать в команде. Организованным командам были предложены карточки со словами, которые они должны были отгадать. Игра "Снежки" выявила наличие глазомера, координации: в ходе соревнования нужно было попасть "снежками" в корзину с определённого расстояния.

В конце игровой программы волонтеры станцевали флешмоб, который стал их визитной карточкой, и вручили подарки воспитанникам Центра: лего-конструкторы, настольную игру "Хоккей" и канцелярские товары.

Лица детей светились от радости - казалось, что они не хотели отпускать гостей и выразили им огромную благодарность, а именно: Волковой Дарье, Шудриковой Анастасии, Будылиной Дарьи, Борисовой Александре, Конвиссаровой Елене, Осиповой Алене, Верхотиной Валерии и Якубовой Марии, а также преподавателям: Грачевой С.В., Фроловой О.С., Землянской А.С. и Пономаревой Н.В. за то, что помогли придумать и организовать игры. В планах у волонтеров - дальнейшее сотрудничество с Центром.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/38088/